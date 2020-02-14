當愛人變成陌生人！用「這三秒」離開你　放過你放過自己

▲分手時你都花多少時間療傷？（圖／CFP）



文／世界欠我一個你

你有沒有在聊天軟體聯絡人中刪過這樣一個人，一個陪你聊天聊過成百上千次的人。那時候你們總是聊到深夜，說了要睡覺可誰也不願意放下手機，你一句晚安，他一句晚安，可隔一會兒你就又因為他說的話在被窩裡樂得哈哈大笑了。

那時候你覺得，能夠遇見一個這樣陪你聊天的人真的太好了，但你沒有想到的是，無論曾經多麼親密的人，都有可能突然變成陌生人。

請繼續往下閱讀...

你忘了是從什麼時候起，你們的關係變得冷淡了，你說的話他再也不願意和你聊下去了，你的那些小喜好和小情緒，他也不是那麼在乎了。

他發訊息給你的時候你是秒回，你發訊息給他的時候他像是銷聲匿跡了一般，你只好在等他回覆的時候，一遍遍看以前你們兩人的幾百頁聊天記錄，然後心裡默默委屈：「你到底什麼時候，才來找我說話啊？」

再往後的一段時間，你不找他，他也不會找你了，你想你是真的失望了，那個曾經讓你滿心歡喜的人正一點一點踩踏你的自尊，於是你開始想，是不是從一開始就是自己想多了：「也許他不喜歡我吧，他只是想找個人聊天解悶罷了。」

以前我聽別人說過，真正放下一個人，並不會將他從自己的聯絡人列表中刪掉，也不會將其封鎖，因為你再也不會在意他了，你不會再關心他說過的話，不在意他的情緒，也不會想要假裝偶遇到他，但是有時候，真的不是放下放不下的問題，就連他在你的好友列表中，你都會覺得特別煩。

過去你們兩人可以從早餐聊到銀河系，現在連晚安都懶得說了，這種反差，真的讓人感到難以言表的難過。那些過去兩人講的最投機的笑話，哪怕是放在現在看，你也會忍不住大笑起來，可是笑得越大聲，對現在的你來說越是殘忍，於是你悄悄地刪掉了你們那幾百頁的聊天記錄，無論好的壞的，你把全部都毫不留情地刪除了，因為你再也不想受到傷害了。

你想忘記那段開心的時光，而你可能不知道的是，他早就把關於你的一切刪除得一乾二淨了，甚至不帶一丁點的猶豫，那你還是選擇刪掉他吧，無論兩個人是相處過三天還是三年，就像《體面》那首歌裡寫的一樣：我愛過你，俐落乾脆。再見，不負遇見。

★本文經高寶書版授權，摘自《世界欠我一個你》。