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想要一天365天都是情人節！專家：當一對「無聊」的couple最幸福

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▲▼冬天，冬戀，戀愛，愛情。（圖／Pexels）

▲在一起的時間久了，伴侶兩人從陌生到逐漸熟悉，為戀愛或婚姻生活逐漸感到「無聊」而焦慮嗎？專家有不同看法！（圖／pixabay、Pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

新戀愛關係的開始，往往夾雜著強烈的快樂與激情，不論男生女生都會因此而興奮，甚至面對個人生活與工作，也都能充滿活力。但隨著在一起的時間久了，兩人逐漸熟悉，週末也不再想著要去哪裡約會了，反而只想懶在家裡看電視。通常戀愛關係走到這個地步，有些人會認為這段關係失去了亮點，但專家反而認為，這種「無聊」可視為一段關係繼續幸福下去的關鍵！雖然這個說法無法套用在每對情侶和夫妻上，但國外網站《BrightSide》列出幾個有趣的觀點，提供讀者另個角度檢視自己的感情狀況，並且從中得到甜蜜幸福的啟發。

「無聊」是牢固關係的基礎
美國作家馬克・曼森（Mark Manson）認為，穩定牢固的關係中，最重要的特點之一就是「伴侶無聊的能力」。他認為，在一起生活60年或60年以上的夫妻能夠持續他們的關係，並不是因為他們經歷了什麼瘋狂的冒險，而是因為他們知道如何一起做「無聊的事情」，在悠長的相伴日子裡「打發時間」，並且仍然享受著彼此的陪伴。

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「無聊的夫妻」喜歡一起做日常的事情
像是去雜貨店、超市購物，或是週末在家休息、一起下廚，對「享受無聊的情人」來說，都屬於另一種令人愉快的活動。雖然這些活動不會引起刺激感，但持久的關係本來就不是基於戲劇化或瘋狂的情緒，而是基於支持彼此、與他人分享生活的能力。

▲▼情人節,情人,情侶,另一半,美照。（圖／pixabay）

不要被社交媒體營造的「標準」給影響
馬克・曼森還認為，社交媒體興起還助長了一個誤解，當名人、部落客一個個都在FB、IG放閃，就會讓人認為，感情順利的成功情侶、夫妻，不論交往多久都應該要在生活中擁有這些熱烈互動。於是，人們開始將自己的感情生活與朋友、名人進行比較，他們擔心除了自己和情人以外的所有人，都是這樣談戀愛、過生活，這個認知不知不覺就會給自己的伴侶施加額外壓力，也會使他們懷疑自己的感受。其實人們應該要了解並且接受「無聊」也是正常生活的一部分，絕對不是我們要感到避之唯恐不及的事。

接受「無聊」並不等於變成「無聊的人」
接受「無聊」，並不等於從此就變成只想在家、不想陪伴侶活動的「無聊人士」。馬克・曼森認為，人們應該要提醒自己，要成為一個令人興奮的伴侶，保持與另一半規劃活動、旅行的動力。所以，伴侶之間要保持成長，同時也不要刻意為了讓關係「不無聊」，而對另一半或自己施加太大壓力。

▲▼情人節,情人,情侶,另一半,美照。（圖／pixabay）

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