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台南體3地下停車場動土　黃偉哲：解決停車與休憩愈快完工愈好

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記者林悅／台南報導

台南市政府為改善大台南地區停車秩序，解決停車位不足，向中央爭取前瞻立體停車場，獲得7場補助，14日由市長黃偉哲主持體3立體停車場開工動土典禮，黃偉哲指出停車場總工程經費8.04億元，獲中央4.19億元的挹注，期許工程如期、如質完工，並愈快完工愈好，解決市民停車與休憩問題。

▲台南市體3立體停車場開工動土典禮，由市長黃偉哲等人主持，希望解決市民停車與休憩問題。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市體3立體停車場開工動土典禮，由市長黃偉哲等人主持，希望解決市民停車與休憩問題。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市體3立體停車場開工動土典禮，由市長黃偉哲等人主持，希望解決市民停車與休憩問題。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南市為歷史文化古都，市區人車密集、商業活絡，觀光遊憩旅次量大，停車需求高，因道路路幅可供規劃路邊停車空間相對有限，市府積極改善停車問題，交通局積極爭取前瞻基礎建設立體停車場，目前共有7座立體停車場獲得中央補助經費計26.2億元，其中體3地下停車場總工程經費8.04億元，獲中央4.19億元的挹注，並14日開工動土，施工時間為750多個日曆天，他期許工程如期、如質完工，提供市民更友善、優質、便利的停車空間與生活環境。

▲台南市體3立體停車場開工動土典禮，由市長黃偉哲等人主持，希望解決市民停車與休憩問題。（圖／記者林悅攝，下同）

交通局局長王銘德指出，體3地下停車場新建工程基地位於永華國民運動中心北側，鄰近永華市政中心及未來先進運輸系統轉乘場站，且為市區進入安平地區的中繼站，基地面積約2.9公頃，停車場採地下2層設計，共有577席汽車位及48席機車位供民眾便利好停車；地面層為共融式運動公園，同時規劃兒童籃球場、溜冰場及日光廣場，預計111年4月完工後，可望紓解市政中心周邊之停車壓力及轉乘需求，並可成為市民休閒踏青的新地標。

▲台南市體3立體停車場開工動土典禮，由市長黃偉哲等人主持，希望解決市民停車與休憩問題。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市體3立體停車場開工動土典禮，由市長黃偉哲等人主持，希望解決市民停車與休憩問題。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市停管處處長黃俊傑表示，在積極爭取中央補助工程經費並獲得地方民意支持下，綜合考量基地面積與土地空間限制，體3地下停車場新建工程朝向多功能發展規劃，不僅符合停車場使用公益性，且兼具綠地公園休憩與大眾運輸轉乘功能，未來營運將導入智慧停車管理系統，提升停車場使用效益與服務品質。其餘6場也將陸續開工，並於2022年完工啟用，可望紓解市區停車需求壓力。

▲台南市體3立體停車場開工動土典禮，由市長黃偉哲等人主持，希望解決市民停車與休憩問題。（圖／記者林悅攝，下同）

體3立體停車場開工動土典禮，除市長黃偉哲外，立委陳亭妃、林俊憲，市議員蔡淑惠、洪玉鳳、林美燕、許至椿、蔡旺詮、黃麗招、穎艾達利、呂維胤、李啟維、陳怡珍、沈震東…等民代及里長到場參與祝賀，十分熱鬧。

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