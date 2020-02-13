開學防疫敵從寬　黃偉哲再推「洗手篇」呼籲勤洗手保平安

▲台南市長黃偉哲親率教育局長、各校校長和教師團體，提醒家長與師生，防疫勤洗手更為重要。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府面對新冠肺炎疫情採取料敵從寬、禦敵從嚴的防疫原則，因學校25日即將開學，市長黃偉哲13日親率教育局長、各校校長和教師團體代表召開記者會，除說明開學後校園防疫物資及防疫措施整備情形外，繼宣導片「口罩篇」後，再推「洗手篇」，黃偉哲化身「黃小哲」提醒家長與師生，勤洗手更為重要。





擁有公衛學術專業的台南市長黃偉哲表示，防疫視同作戰，在新冠肺炎開始傳出疫情之際，台南市政府早已責成教育局及相關單位以料敵從寬的態度，超前佈署校園防疫的物資整備，以及各項防疫措施；開學後，各校為防疫所採取的各項管制措施，可能會對經常出入校園的民眾帶來的不便，但黃偉哲提醒學校要事先做好溝通，也希望市民能多體諒，共同維護師生的健康。





市長黃偉哲說，開學後校園師生配戴口罩的時機，台南各級學校會遵守中央防疫指揮中心的標準作為要求，因台南已提早整備防疫物資，目前的戰備口罩存量尚充分足夠，在正常的使用狀況下，師生可安心就學。



黃偉哲特別感謝各界企業與善心人士對於校園防疫的關心，陸續捐贈許多相關防疫物資，市府未來將會以感謝狀致意，同時也一定會用所當用，絕不浪費每個珍貴的物資，他也再次提醒，建立正確的防疫觀念，在需要的時候配戴口罩，而最重要的還是在日常生活中從個人衛生習慣「勤洗手」做起。



教育局長鄭新輝表示，他在1月30日上班第1天即邀集校長與教師團體代表召開應變工作小組會議，制訂各項防疫須知，並針對各項防疫措施，訂定SOP標準作業流程供學校遵循；一、提前統一採購的校園防疫物資，包含耳（額）溫槍、酒精（乾洗手液）、漂白水與口罩，已陸續由各校領回，並建立領用與使用管理名冊；二、教育局建置的「武漢肺炎資訊專區」可提供防疫即時資訊、防疫小技巧和懶人包快速查閱；三、設置「寒假線上自主學習網」，可讓學校延後開學，學生學習不中斷；四、製作「防疫小學堂」，以生動活潑方式強化學童重要的防疫知能，守護自己的健康。



針對家長關心開學後，學生進入校園是否必須戴口罩問題，教育局表示，據衛生專家建議，「勤洗手」是防疫的首要之務。黃偉哲再次呼籲市民，只要落實生病者在家休息、做好衛生自主管理、打開教室門窗，將傳染風險阻絕於學校和班級之外，健康的師生在校內活動目前還不急於配戴口罩。