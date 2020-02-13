日台交流協會台北事務所泉裕泰所長首訪台南　黃偉哲感謝日本挺台加世衛

▲日本交流協會台北事務所泉裕泰所長等人，拜會台南市長黃偉哲，觀光旅遊局長郭貞慧、新聞及國際關係處長蘇恩恩兩人出席與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



日本交流協會台北事務所泉裕泰所長及夫人、日本交流協會高雄事務所加藤英次所長、日本交流協會台北事務所木林望主任等4人，13日拜會台南市長黃偉哲，觀光旅遊局長郭貞慧、新聞及國際關係處長蘇恩恩兩人出席與會。

在台灣嚴肅面對武漢肺炎當頭，黃偉哲當面向貴賓感謝日本安倍首相發言支持台灣參與世界衛生組織，以及日本對台灣的重視與支持，台日雙方不僅是防疫上的戰友，更加彰顯了台日之間的深厚情誼。

泉裕泰所長等人來到訪台南市政府，台南市長黃偉哲首先表遠達歡迎之意後，黃偉哲隨即提到，台南與日本的淵源深厚，各項交流至為密切，往來互助合作也極為頻繁，去年日本遭逢颱風災害時，台南市民連續2次自費組團參加救援活動，台南向來以對日友善城市自許，日本的友誼城市最多。

黃偉哲說，上個月日本國會岸信夫眾議員來訪時提及，台南與山口縣雙方締盟事宜，他熱切期待雙方建立起互信互助的友誼橋樑；此外，黃偉哲市長更感謝日本安倍首相發言支持台灣參與世界衛生組織，顯示日本對台灣的重視與支持，台日雙方不僅是防禦上的戰友，更有深厚情誼。

泉所長及夫人12日即到訪台南，雖然參觀了一些景點，但台南還有許多日據時代的古蹟及場所值得一遊，黃偉哲市長希望泉所長及夫人下次能夠多停留幾天，到處走走看看；今年適逢嘉南大圳及烏山頭水庫開工百年紀念，將會舉辦一系列的紀念活動，黃偉哲希望屆時能夠有很多日本人前來共襄盛舉。

泉所長全程以中文致詞，首先感謝黃偉哲市長在百忙之中撥空接待，他盛讚台南美術館之美無以倫比，強調台日交流合作非常頻繁，非常感謝台南市政府提供協助，讓在台南居住的日本人及日系企業都能安心居住及投資。

泉所長表示，他做為外交官的派駐生涯最後一站來到台灣，此次造訪台南古都，瞭解到台南獨特的歷史文化，未來期望推動台南與日本之間的文化交流，剛才黃偉哲市長提到嘉南百年紀念活動，台日雙方的合作已陸續在進行，希望黃市長能夠多多支持與幫忙。

泉所長於2019年11月接任日本台灣交流協會台北事務所所長，上任以來積極推動台日交流，曾派駐英國、中國、美國、孟加拉等地；此次泉所長特地南下拜訪，黃偉哲市長特別準備了台南特色早餐虱目魚粥，以及台南首波外銷日本的當季蜜棗，希望讓所長品嚐台南優質農產水果及小吃。

此外，黃偉哲市長也準備了林志玲嫁妝的醬油及東山咖啡送給所長一行；另外，14日適逢西洋情人節，黃偉哲市長還準備了台南市花「蝴蝶蘭」、以及台灣國際蘭展的入場門票要送給泉所長，並誠摯邀請所長能夠撥空蒞臨參觀。