防治登革熱表揚厝邊好醫師　黃偉哲帶頭宣誓護民健康決心

▲台南市長黃偉哲在「厝邊好醫師、防疫足安心」頒獎典禮中，公開表揚基層醫師，並宣誓攜手齊心對抗登革熱、維護市民健康的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南公衛防護網，除了全力預防新冠肺炎外，緊接的登革熱預防，市長黃偉哲認為要事先準備；黃偉哲在13日的「厝邊好醫師、防疫足安心」頒獎典禮中，除公開表揚基層醫師外，更與台南市醫師公會理事長陳相國、診所協會理事長鄭熙騰和市議員沈震東、蔡旺詮等，宣誓攜手齊心對抗登革熱、維護市民健康的決心。



市長黃偉哲表示，今天是帶著既高興又感恩的心情，來頒獎給去年登革熱期間防疫有功的防疫醫師，因為有他們幫忙以致疫情沒有預期中的擴散，這都歸功於防疫醫師在第一線阻絕疫情擴散的居功厥偉角色。





針對目前新型冠狀病毒的流行，黃偉哲市長也期待醫師們能夠幫忙，如果診斷出疑似的可能病患，再去做TOCC，瞭解他的旅行史、接觸史，幫助判斷是不是有可能疑似病例。



黃偉哲說，截至目前為止，台灣確診病例有18例，但事實上有做隔離及核酸檢驗人數也高達數百人，到目前為止，台灣疫情的阻絕、防範做得很好，再次感謝第一線的醫護人員辛苦的努力；他呼籲民眾共體時艱將防護裝備，包括眼罩、口罩、隔離衣等留給第一線防疫人員，以免他們因為裝備不足而造成感染，不會因為感染而造成他們不願意上前線，造成防疫的大缺口，希望把防疫物資集中給一線的尖兵。



2019年台南市登革熱疫情嚴峻，本土病例累計共31例，其中7例是基層診所通報進而確診，上述防疫績優診所分別為新化區陳相國聯合診所、中西區紀冠廷診所、中西區康維昌小兒科診所及北區傅耳鼻喉科診所；防治中心陳怡主任呼籲，診所醫師應提高警覺、加強旅遊史TOCC詢問，發現疑似病例時請立即通報，避免有漏網病例發生。





截至2020年2月12日止，台南市登革熱境外移入病例累積共4例，屈公病為1例，上述個案皆於東南亞國家感染；依據疾病管制署國際疫情資料，東南亞國家登革熱處流行期間，近期疫情持續上升，提醒民眾至東南亞國家旅遊或探親，請出國前做好居家環境積水容器清除及倒置，出國活動時做好防蚊自主管理，身體裸露部位塗抹衛生福利部核可的防蚊藥品，長時間在戶外活動時，建議穿著長袖衣褲避免蚊蟲叮咬，返國後14日內，應密切留意自身健康情況。如出現發燒、頭痛、肌肉關節痠痛等疑似症狀，勿自行服藥請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史，以利醫師進行診斷及通報，也讓衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。相關資訊可至台南市政府登革熱防治中心資訊網，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。