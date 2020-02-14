他自稱「美國醫生霍普」！臉書狂示愛高雄女：寄一箱黃金給妳　真相超傻眼

記者吳奕靖、林昱萱／高雄報導

一名陳姓婦人在網路上認識一名自稱是「聯合國無國界醫生」的男子「霍普」，並在對方的甜言蜜語攻勢下墜入愛河，而霍普甚至還聲稱會從土耳其寄一箱黃金給她，但需要婦人先繳交16萬9千元的運費。對此，婦人不疑有他，心急地想要匯款給對方，所幸機警的行員注意到後，趕忙報警協助，而後在警方的勸說下及時阻止這場慘劇。

▲婦人遭到網路愛情詐騙。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

自稱霍普的男子聲稱，自己是聯合國派駐在中東的美國華裔無國界醫生，在不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得婦人信任後，騙稱因為深愛婦人，從土耳其寄了一箱黃金給她當見面禮，黃金價值數百萬美金，而後他也會來台灣和她相會，讓她一生幸福。

更誇張的是，詐騙集團還一邊假扮醫生、一邊假扮貨運公司，分飾兩角來對婦人洗腦，聲稱這個黃金包裹要來台灣，必須先繳交16萬9000元的運費。婦人不疑有他於11日12時許依照指示前往銀行。不過，由於陳女在櫃檯辦理匯款時，因不斷低頭滑手機及照相回報匯款狀況，引起行員陳先生與襄理金小姐的注意，並通報派駐台銀的保七員警呂協耿、劉信成上前關心瞭解。

陳女起初堅信只要把錢匯過去，她就可以拿到這一箱黃金禮物，堅持要行員趕快把錢匯出去。對此，警方告訴陳女，聯合國」與「無國界醫生」是兩個全然不同的組職，互不隸屬。根本就沒有「聯合國無國界醫生」這樣的單位，這些都是詐騙的手法。

經過警方鍥而不捨勸說後，陳女才恍然大悟，連忙向警方、行員表達感謝，而保七總隊也特別呼籲，千萬別相信從未見過面的網路愛情。詐騙集團利用「聯合國無國界醫生」人道援救的好形象來博取民眾好感，進而用送禮物要運費來騙取民眾匯款，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

