武漢肺炎患者狠咬醫生出血　眾人驚呆「深怕被感染」

▲大陸醫生執行任務時，突然被武漢肺炎患者咬一口。（圖／翻攝微信 浙大一院）

記者任以芳／綜合報導

醫生竟然被病人咬了，根據大陸微信公眾號浙大一院(11日)最新消息，五天前，浙江省第一醫院發生病人咬傷醫生手臂事件，造成醫護人員十分恐慌，深怕被武漢肺炎的病毒感染，還好被咬的醫生健康狀況良好。

根據文章轉述，被病人攻擊的醫生，服務於浙大一院急診監護室，已經從醫5年。初一上完大夜班，轉到重症監護室戰鬥，至今已經第17天。他專門醫治新冠肺炎危重症患者，發生意外時，被咬的醫生張京臣正在為一位重症患者做治療。

目擊者描述，「這名51歲患者長得很壯，拔掉氣管插管，精神狀態還不是很穩定，接著意外就發生了，患者突然朝醫生右上臂外側，狠咬一口！」被咬的醫生張京臣回憶，當時穿防護服，戴護目鏡和面罩，視線受限，第一時間沒反應過來，接著很快把手臂抽出來。事後脫下防護服，被咬的醫生才發現，手臂上有淤青，還有點出血。

▲大陸醫生張京臣，五天前被轉好的武漢肺炎患者狠咬受傷，目前平安。（圖／翻攝微信 浙大一院）

擔心被感染，醫院立刻幫忙消毒處理。被咬的張京臣醫生，受了傷，依然十分淡定。他說，「還好，還好，就是有點淤青，稍微有點出血，這個病人當天核酸已經轉陰，表示恢復得還不錯，我還挺高興的。」身邊所有同事為他捏了把汗。

被咬醫生張京臣，一點都不介意被咬，也還好咬他的病人病情已經好轉。疫情沒爆發前，他的同事指甲蓋才被患者咬掉。病人襲擊醫生的危險事件，經常在大陸發生，如今疫情當前，大陸醫護人員只能「咬牙」繼續努力，完成救人的使命。

▼中國大陸新冠肺炎封城全圖。（圖／黃麒文 製作）。