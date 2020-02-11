一封簡體字簡訊！妹子好奇點開…下秒「5000元噴光」　網驚：我剛也收到

▲簡體字就很可疑。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

網路、電話詐騙形式層出不窮，又有人因為一封簡訊，差點就損失5000元。一名女網友今天受到一封簡訊，好奇之下點開了內附的網址，接著就跳出奇怪的網頁，還有關不掉的莫名圖案，正當她一頭霧水，帳單已經悄悄暴增到70元、3290元、5000元，讓她嚇得趕快衝去電信行求救。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，起初她收到一封到貨通知，使用簡體字寫著「快遞已郵寄，請您及時查收」，最後還附上一串網址，他好奇的點開後，接著收到好幾封交易通知，內容都是「您本次代收金額XXX元將隨最近一期帳單計算」，而且通知如雪片般飛來，金額從70元至3290元不等。

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▲不少網友最近收到相同簡訊。（圖／翻攝自爆怨公社）



當下她驚覺事態不妙，趕快跑去電信行處理，「先打給客服，關掉所有付費系統，再去門市處理跟打去APPLE處理」，所幸對方願意協助處理這筆帳款，否則她一共要付將近5000元，只是好奇點開詐騙連結，下秒卡片資訊全外洩。她也呼籲網友，「發現奇怪的簡訊，真的不要好奇打開」，對於來路不明的消息或通知都要保持警覺心。

貼文一出，釣出不少網友回應「我也收過」，可見這是現今較常見的詐騙方式，手機使用者得多注意，「昨天也有看到，好險沒有點進去」、「我剛剛也有收到，一看就知道有問題立馬刪掉」、「曾經按過這個簡訊幾下，月底帳單多了8000多元，花了下午將近4個小時把錢要回來。」最保險的方式，就是致電給客服關閉小額付款功能，或是不要綁定信用卡。

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