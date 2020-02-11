基隆女親塞口罩給醫護人員　紙條留「希望你們好好保護自己」

記者范姜士航／綜合報導

新冠狀肺炎疫情仍持續延燒，口罩用量也相當吃緊。近日有女子前往基隆市博群診所，向護理士遞了包東西就隨即離去，護理士忙完才發現原來裡面有四個口罩及一張紙條，紙條上寫「抱歉沒有很多，希望你們好好保護自己」，讓在場的醫護人員備感窩心。

全台口罩目前採實名制方式購買，希望能遏止口罩囤貨的亂象，但第一線的醫護人員，口罩用量仍再吃緊的邊緣，基隆市博群診所就在臉書發文張貼了一張紙條，紙條上寫「謝謝您們，辛苦了。抱歉沒有很多，希望您們好好保護自己，幫大家把關。謝謝您們，祝您平安」。

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▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民戴口罩防範。（示意圖／記者林敬旻攝）

對此診所發文表示，「感謝熱心民眾給我們加油打氣，雖然僅是3+1片口罩，但是也是心意滿滿，謝謝。」該診所的護理人員也特別在「基隆人」的臉書社團感謝這位愛心女士，內容提到，「謝謝這位愛心女士昨天我們正忙的時候您遞了包東西就走了，後來忙完才看是什麼東西，當下沒跟你說到謝謝！您的愛心我們收到了！謝謝。」

許多民眾也在社團響應，有沒有願意把自己的兩個口罩捐出給需要的人，他希望口罩可以提供給必須要的人，目前不需要外出所以願意釋出，也有民眾表示，「醫療若守不住，全國就守不住」，希望醫用口罩優先留給醫護人員使用。