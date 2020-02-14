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從「廣大興號」到「禁台命令」　前後任政府處理方式大不同

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廣大興28號

▲馬政府提出4項對菲要求與11項反制政策，因應廣大興28號事件。（圖／記者李宜蓁攝）

記者范姜士航／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，菲律賓依據「一中原則」將台灣列為禁止入境對象，引發各界議論，我國外交部至今仍沒有提出「強硬」的反制措施，仍要等菲國召開內閣會議後，才會決議因應方向。在台灣歷史上曾三度對菲律賓發出制裁，而最近一次是在2013年，船長遭殺害的廣大興號事件，當時的馬政府提出4項對菲要求與11項反制政策，最終迫使菲律賓總統向台灣道歉。

昨日在PTT的八卦版有網友貼出廣大興號，馬前總統的所作所為，文中提及制裁分了兩波，第一波制裁，包含終止菲律賓外勞來臺之申請、召回中華民國駐菲律賓代表及要求菲律賓駐臺代表返回菲律賓繼續處理本案；而第二波制裁顯得更為強硬，不僅旅遊燈號轉為紅色，也幾乎停止了雙方的所有交流，不管是政府高層、經貿、農牧漁業、航權及免簽。

在此同時，地方政府也配合中央全面暫停對菲國的交流，軍方則派出軍艦進行海上操演，外交部則在國際上進行輿論的宣傳，最終迫使菲律賓政府對台灣道歉及賠償，而涉案的8名菲國海防人員，全數遭到起訴判刑，才讓這起事件告個段落，網友就評論「這個就是被批評窩囊無能的馬政府作為」，好奇要求「強硬」蔡政府的反制會如何。

▲菲律賓阿班特（Benny Abante）質詢衛生官員，為什麼禁台灣不禁新加坡。（圖／翻攝自Benny Abante）

▲菲律賓阿班特（Benny Abante）質詢衛生官員，為什麼禁台灣不禁新加坡。（圖／翻攝自Benny Abante）

文章PO出不久，吸引許多鄉民熱烈討論，「馬英九那時候制裁還被罵太慢太弱」、「結果小菸現在不只慢 而且竟然只有回嘴」、「一時雙標一時爽，一直雙標一直爽」、「我真的不懂為什麼不對菲律賓硬起來」、「馬雖軟，但人家有制裁啊」、「現在也第三天囉，看小英第幾天反制」、「政府硬起來好嗎」、「這件事情，馬比蔡硬了10萬倍」、「我們要的是尊嚴，不要被小菲菲瞧不起」、「你今天不反制菲菲，改天越南也給你一中怎麼辦」。

但也有不少的網友認為這算是不同的事情，一個是國民遭到殺害，一個是防疫的問題，「防中疫優先，台灣應理解，不要無限上綱，殺人跟防疫不可混為一談」、「那時是菲律賓理虧，這次是？」、「嚴重程度還是有差啦」、「那次是殺人事件欸，懶覺比雞腿喔」、「自己也要先把疫情控制住啊」。

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