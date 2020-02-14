幕後／菲律賓關鍵3方力量挺台　外交部沉住氣戰到最後一刻





▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Roa Duterte）。（圖／路透）

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

外交部14日證實，菲律賓政府宣布即刻取消對台灣旅客的旅遊禁令。對此，涉外人士指出，除了外交單位的努力，主要還有三方助力，包含菲國的內閣、議員及人民多數挺台，甚至在國內強烈要求制裁菲方聲浪下，外交單位沉住氣，堅持到最後一刻。

菲律賓日前對台灣祭出禁令，總統杜特蒂13日更進一步表態拒絕解除對台灣的「旅行禁令」，並宣稱該決策與「一中原則」無關。雖然杜特蒂態度強硬，不過，涉外人士透露，今天的內閣會議中，多數的內閣成員還是支持台灣，同時菲律賓的多數議員也都站在挺台的立場。

涉外人士指出，不僅菲國的內閣及議員挺台灣，其實連菲律賓的多數人民也是支持台灣的。他提到，這可以從菲律賓當地相關報導、社群媒體中發現，當地網友的留言可看出，WHO在這一次的防疫過程中，把台灣排除在外，讓許多人擔心這會成為防疫破口，這也使得菲律賓當地人民對台灣的支持有推波助瀾的效果。

涉外人士指出，從上述可看出，我國外交策略有漸漸轉型，逐漸採「由外到內」的方式，從菲律賓當地民情，再到與菲方內閣官員與國會議員，借民情挺台之力。

另外，涉外人士也提到，這次面對菲國對台禁令期間，國內要求外交部出「重手」的聲音很大，在面對國內巨大壓力，外交單位還是有沉住氣，遲遲未下手，最後等到菲律賓撤除對台禁令。