直播主3度「獻身」玩3P！反控攝影師性侵　經紀人提誣告結果出爐

▲配合就會紅？17歲直播主提告性侵，稱擔心拒絕就不會被捧紅，所以才委屈和攝影師玩3P。（圖／達志示意圖）

記者劉昌松、孫于珊／台北報導

一名外型清秀亮麗、身材火辣的17歲少女，原為《17》直播主，2018年間與經紀公司簽約，準備勇闖演藝圈，不料由馮姓經紀人找來幫忙試鏡的攝影師竟與少女及女助理玩起3P性愛遊戲，最後少女委屈提告性侵。雖然台北地檢署以事證不足等理由處分不起訴，但被捲入性侵風波的經紀人則不善罷甘休，反告少女誣告及妨害名譽，最後檢方也予以不起訴處分。

當時經紀人找來攝影師張姓男子（年約50歲），幫少女與其他新進藝人試鏡，然後選出可造之材安排演藝訓練，而少女也是入選者之一。沒想到，少女事後控告攝影師要她和女助理在鏡頭前擺出撩人姿勢後，就和她們玩起3P遊戲，也控一切都是音樂老師設局，營造出「配合就能被捧紅」的感覺，害她不敢反抗，遭攝影師與女助理「利用權勢」、「違反她的意願」性侵得逞。

▲雖然性侵案不起訴，但經紀人認為其名譽受損，怒向少女提告，最後檢方仍處分不起訴。（示意圖／取自Pixapay）

不過被控的攝影師、女助理、音樂老師及經紀人等4人皆否認犯行。攝影師和女助理雖坦承與少女玩3P，但強調都是少女自願的，並拿出雙方簡訊紀錄證明少女確實三度主動去攝影師家中玩3P。檢察官因此認為少女說詞反覆不一，無證據顯示被逼發生性行為，予以不起訴處分。

而經紀人認為，少女根本誣告，加上事件已登上各大媒體，認為嚴重損其名聲，決定對少女提出告訴。然而檢察官認為，案件是少女以親身經歷提告，並無誣告之虞，而妨害名譽部分則是北檢開記者會發布，才登報曝光，與少女無關，因此處分不起訴。

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