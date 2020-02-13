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單項體育協會5高層蒐逾3萬個資！自組「換票聯盟」互灌票　下場揭曉

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▲中華鐵人三項協會理監事開票。（圖／記者路皓惟攝）

▲單項體育協會改成開放民眾自由報名參加，挑戰了長期獨大的各協會理監事，進而爆發灌人頭選票醜聞。（圖為資料照／記者路皓惟攝）

記者孫于珊／台北報導

中華民國棒球協會前理事長陳太正、羽球協會秘書長李侑龍、網球協會秘書長劉中興、游泳協會前理事長許東雄，及想參與網球協會理監事選舉的詔安華等5人，為各自鞏固位於協會的主導權，竟勾結合作，蒐集民眾個資互灌人頭選票。台北地院審結，依違反《個資法》、偽造文書罪判5人緩刑，支付公庫35萬至75萬元，可上訴。

2017年11月1日至12月20日期間，為符合國民體育法修法，開放全民參加各單項體育協會，教育部體育署因而建置網站「民眾申請加入特定體育團體會員預報名專區」，民眾可輕鬆上網登錄，參與各協會理監事改選。然而這樣一來根本挑戰長期獨大的各協會理監事。

▲▼「民眾申請加入特定體育團體會員預報名專區」為民眾登錄並繳交會費後，就可進入想參與的運動協會會員，餐與理監事改選。（圖／翻攝自官網）

▲「民眾申請加入特定體育團體會員預報名專區」為民眾登錄並繳交會費後，就可進入想參與的運動協會會員，參與理監事改選。（圖／翻攝自官網）

為讓各協會會員人數增加，5人透過人脈蒐集民眾個資，再由陳太正（時任足球協會秘書長之父）負責進行分配、交換，灌水預報名人數。陳太正利用了7552筆個資、李侑龍7519筆、許東雄8496筆、劉中興5537筆、詔安華3305筆。

不過趙安華不滿劉中興拿到的個資比他多，便將其中3千多筆個資，分別灌入保齡球、射箭、舉重、撞球、跆拳道、射擊、軟式網球、健美及殘障體育等9個運動協會預報名網站，直到時代力量立委黃國昌及體育署告發後，全案才因此曝光。

台北地檢署2018年8月一度將5人緩起訴，期限1年，須支付公庫30萬至75萬元不等，黃國昌認為緩起訴對被告過於「優惠」，而親赴北檢抗議，高檢署也發回續查。北檢重啟偵查後，最後改將5人起訴。

法官審酌5人皆認罪，分別將棒協陳正太判刑6月，緩刑3年、支付公庫60萬元；羽協李侑龍6月、緩刑3年、支付公庫60萬元；泳協許東雄6月、緩刑4年、支付公庫75萬元；網協劉中興、趙安華皆判5月、緩刑3年、支付公庫35萬元。

▼棒、網、羽、泳4大體育協會高層利用民眾個資互灌人頭選票，5人被判緩刑。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲▼台北世大運游泳4x200自由接力，安廷耀、王郁濂、黃硯歆、王星皓。（圖／記者潘泓鈺攝）

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