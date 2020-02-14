害命蘇啓誠網軍案今11點首開庭！「琪琪」楊蕙如情人節將現身？

▲楊蕙如身陷網軍風暴，遭起訴後14日上午11時首開庭。（圖／翻攝自臉書／楊蕙如）

記者孫于珊／台北報導

台北地院上午11點針對「卡神」楊蕙如侮辱公署案首度開庭！由於2018年日本關西機場大淹水，造成許多民眾受困，楊蕙如涉組網軍帶風向，激烈言論間接導致時任大阪辦事處處長蘇啓誠，疑壓力過大輕生，檢方查出楊蕙如與另名男子蔡福明共用帳號，因此將2人起訴，也持續追查背後是否另有藏鏡人。如今楊蕙如是否現身出庭成為關注焦點。

▲駐大阪代表處處長蘇啓誠疑承受不了輿論壓力而輕生。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

檢方調查發現，楊蕙如透過LINE群組組織網軍，並以每月薪水1萬元代價，要網軍發表特定文章並推高調，還在蔡福明被查扣的手機對話紀錄發現，楊蕙如以「琪琪」的身分在群組裡多次提到「業主」，疑似幕後另有藏鏡人。

▲楊蕙如迄今否認犯行，堅稱自己沒有組織網軍，也沒有養網軍。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）

對話紀錄顯示，楊蕙如2018年8月30日，就曾指示群組成員操作網路輿論，同年9月1日又在同一群組裡PO出某篇新聞連結，並留下一句「『業主』說上面那些都沒處理」等語。

蔡福明曾在偵訊時也坦言，平時都會聽楊的指示PO文，對話時也會尊稱她為「琪姊」，若對方在群組裡貼出某文章的編號，還會要求大家幫忙去狂推，不要讓文章沉下去，或是去留言批評、猛噓等等。但楊蕙如一概否認犯行，表示自己沒有組織網軍。

▼檢方從蔡福明被查扣的手機對話紀錄發現，楊蕙如以「琪琪」的身分在群組裡多次提到「業主」，疑幕後另有藏鏡人。（示意圖／記者孫于珊攝，與本案無關）

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