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LIVE／卡神楊蕙如現身北院！涉雇網軍辱外交官「黨國餘孽」首出庭

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記者孫于珊／台北報導

「卡神」楊蕙如因涉雇網軍帶風向，致前駐大阪辦事處長蘇啓誠，疑承受不了輿論壓力而輕生，楊蕙如被依侮辱公務員、侮辱公署等罪起訴。針對此案，台北地院於14日西洋情人節這天首度開庭，被下通牒的楊蕙如終於露面現身，她穿著牛仔外套內搭灰色襯衫，一身輕裝準時出庭，而面對記者提問，她戴著口罩不發一語，快步進入北院。另外，蔡福明則因早有出國行程，接到開庭通知後，具狀請假

▲楊蕙如出庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼楊蕙如臉書活躍，14日首度現身法院出庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊蕙如出庭。（圖／記者林敬旻攝）

其實楊蕙如在臉書上相當活躍，1月22日就曾發文指出，「從12月至昨日，我沒有離開過台灣，也沒有離開大台北地區。關於各種惡意謠言或是不實指控，就將委由律師處理。」還貼照片嗆前立委邱毅，「你一直各種造謠我的出沒地點，卻不知道你掃街的時候我們一直跟在你身邊跟了超久。最近的距離不知道有沒有少於一公尺。」2月8日也針對「衛生紙之亂」表示買不到不擔心。如今經法院傳喚，本尊終於出現。

▲▼快訊／卡神楊蕙如現身！貼照片嗆邱毅：我們一直跟在你身邊。（圖／翻攝自臉書）

▲楊蕙如貼照片嗆邱毅：我們一直跟在你身邊。（圖／翻攝自臉書）

2018年日本關西機場因颱風淹大水，造成許多民眾受困，一名暱稱為「idcc」的網友，在PTT上護航謝長廷並散布激烈言論，痛批大阪駐日代表處「黨國餘孽」、「爛到該死」、「態度惡劣」、「一群垃圾的老油條」等字眼；幾天後，時任處長蘇啓誠疑因壓力過大輕生身亡，引起社會一片譁然，檢討網路霸凌現象。

檢方2019年12月初查出，楊蕙如就是網軍幕後使指者！以每月薪水1萬元為代價，要網軍發表特定文章並推高調，在網路上帶風向，還查出楊蕙如與另名男子蔡福明共用帳號，因此將楊蕙如和PO文的網軍成員蔡福明2人起訴。

目前北檢也陸續收到針對楊蕙如提告的案件，包括「中華民國體育監督聯盟」祕書長趙安華質疑，楊蕙如的「易始」公司疑用不實單據詐領政府網球賽事補助約9千萬元，可能與網軍經費有關。總計近10件告發案，現都由台北地檢署黑金專組「愛組」統一調查偵辦中。

▼楊蕙如涉雇網軍辱大阪駐日代表處「黨國餘孽」等語，遭起訴。（圖／翻攝自臉書／楊蕙如）

▲▼「卡神」楊蕙如。（圖／翻攝自臉書／楊蕙如）

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