卡神楊蕙如出庭拒認罪：網軍案無藏鏡人！「一切為了對抗假消息」

▲楊蕙如14日出庭否認犯罪，辯稱一切都是為了要協助對抗中國流言，強調背後並無「業主」。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

PTT上大力批評大阪辦事處，甚至間接導致了其處長蘇啓誠的死亡，而「卡神」楊蕙如就是涉嫌組網軍帶風向的幕後黑手，被依涉犯侮辱公務員及侮辱公署罪起訴。台北地院14日上午11時首開庭，楊準時現身出庭，她不僅當庭否認犯罪，還說一切都是為了對抗中國假消息，屬於自發性行為，背後被無「業主」。

楊蕙如當庭表示，她只是想澄清2018年日本關西機場大淹水時，「只有中國派車」的假消息；網軍方面，「所有主要政黨都有與我主動接觸」，因此不認為這是可拿來當作證據或成為檢察官起訴的理由，她與哪個政黨接觸，都與本案無關；楊還說，這起事件背後沒有任何「業主」，完全都是自發性行為，更沒有對價關係，一切都是為了「集結對抗中國假訊息、假新聞」。

蔡福明的律師也幫楊蕙如說話，辯稱整篇文章1800多字，陳述大阪空港疏散問題，而講到激動處難免有批評之語，但仍應是合理評論，屬言論自由保障範圍，檢方卻只引用其中80幾個字就認定犯罪，雖然不同意但尊重；還反諷說，若楊「推高調」就算犯意聯絡等犯罪行為，那麼直播主、網紅、網友等人的按讚、留言評論都要小心了！強調楊不是以買廣告或其他更具效力的方式散播文章，有何不可。

檢察官則以投影簡報方式陳述「言論自由有界限」，痛批被告侮辱大阪辦事處，就等於侮辱「中華民國」！

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