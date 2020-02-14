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楊蕙如今首次開庭！深夜臉書發文「會證明清白」：請把焦點放在新冠肺炎

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▲▼「卡神」楊蕙如。（圖／翻攝自臉書／楊蕙如）

▲「卡神」楊蕙如臉書發文，「請大家將焦點放在打贏肺炎的戰役」。（圖／翻攝自臉書／楊蕙如）

記者陳韻如／綜合報導

卡神楊蕙如身陷網軍風暴，被台北地檢署依侮辱公署罪起訴，而14日，台北地院將針對她的侮辱公署案首度開庭，她又在凌晨12點發文，說明自己消失的原因，最後寫道，「台灣社會和媒體的焦點，應該放在怎麼一起團結打贏這場武漢肺炎（新冠肺炎）的戰役！」

楊蕙如的侮辱公署案將在14日上午11點首度開庭，而她是否現身出庭也成為關注焦點。不過，她在開庭前，深夜12點透過臉書發文，先是講述新冠肺炎在全球蔓延，日本、越南、新加坡也開始出現感染，「世界面對來自中國病毒的攻擊，目前尚無有效控制的跡象。」

楊蕙如隨後表示，過去幾年，「中國的網軍也和武漢病毒（新冠肺炎）一樣攻擊世界各國，當然包括了造謠關西機場事件中國有派車進機場的假新聞，還有配合特定稱中國為祖國並造謠駐日處訊息的網路使用者。」而在關西機場事件爆發至今，有不少人都曾被誤導，「我們也試圖去表達和推播當時真實的派車訊息。」

▲▼「卡神」楊蕙如。（圖／翻攝自臉書／楊蕙如）

楊蕙如接著說明，自己從事件爆發至今消失的原因，「因為不想成為特定政黨轉移候選人無能焦點的工具，我選擇沈默。事實證明，台灣的選民用選票表達他們支持抗中政權的立場。」

楊蕙如稱，有各方單位跟她接觸洽談，但是對於台灣主權的立場上，以及支持香港新疆西藏自由人權的堅持上，在對抗中國假新聞假訊息的戰爭中，「我和我的夥伴們是從來沒有也不曾考慮收費的。」

此外，楊蕙如提到，戰爭在過去是刀槍到砲彈軍武的對抗，而如今新增了網路的戰場，「不管是過去還是未來，只要中國網軍繼續發動攻擊，就會有更多台灣和全世界的網路義勇軍一起站出來對抗。也許我們沒有國家級的部隊和機房，但是時間和真相會顯示出力量。」

楊蕙如在最後表示，她會與她的律師團隊拿出舉證去爭取清白，「但在同時，我希望社會大眾把焦點集中在對抗來自中國，因為中國政府隱匿（甚至可能是改造病毒）所爆發的武漢肺炎（新冠肺炎）疫情。」

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