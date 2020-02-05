五月天瑪莎媽懷疑閨密勾搭老公因而找人抱怨　無罪確定

▲五月天瑪莎的母親涉嫌妨害名譽罪，獲判無罪確定。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

「五月天」樂團貝斯手瑪莎的母親李紫涵，因懷疑再婚的張姓丈夫與自己的閨密、吳姓女子有曖昧，透過臉書暗指2人有不正常男女關係，遭檢方依照「妨害名譽罪」提起公訴，一審判決李女無罪。案件上訴二審，高等法院審理後，5日駁回檢方上訴，瑪莎的母親無罪確定。

瑪莎的母親李女（67歲）與吳女2人本來是閨密，李女2009年與張姓丈夫再婚，而2人結婚多年後，2016年5月間李女因病住院時，竟發現吳女趁機將張男加進LINE好友，2人還時常相約吃飯、出遊。李女大怒，懷疑兩人搞曖昧，就在臉書上向友人抱怨「她勾搭我老公妳知道嗎？」、「我視她是朋友她卻作出禽獸行為」、「她不玩別人的老公，誰會神經病罵她」「我擔心那些債權人會要她找保證人，她才會來勾我老公，設局」、「老公的錢也全被我沒收了，現在每天只給他1千元吃飯，她要的話繼續借她玩」。

此外李女也在吳女的辦公室外向吳女同事抱怨。吳女不滿，對李女提出告訴，李女去年初被檢方依照「妨害名譽罪」提起公訴。一審法院審理後，認定李女並未與臉書好友以外之人傳述本事，並非在公開場合指摘，因此判決李女無罪。

案件上訴二審，高等法院去年6月間開庭審理時，正逢藝人阿翔謝忻車吻事件。李女庭訊完後有感而發，說「跟妳最好的人，就是害妳最深的。」她勸阿翔好好反省，另外也對阿翔的妻子選擇原諒，認為這是「就選擇原諒啊，日子還是要過，以後的日子還很長，這樣子吵架不是辦法」。

全案於5日二審宣判，高院駁回檢方上訴，李女無罪確定。高院無罪理由中指出，李女在臉書上傳送之訊息，是以臉書私訊方式，並未公開，他人無從得知內容。另外李女向吳女同事抱怨的內容，高院認為當時在密閉辦公室談話，故沒有傳述毀損吳女名譽之事，李女的行為，並未逾越夫妻就另一半遇此事時，會向親友抱怨之社會常情。高院因此仍判無罪，全案就此確定。