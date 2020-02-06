遭劉建國連環告刑事+民事…陳斐娟批「以訴封口」　拍桌嗆：為何不敢告李婉鈺

▲ 陳斐娟（右）宣傳節目稱「劉建國是愛情騙子」，劉建國（左）提告刑事敗訴後，於2020大選前加告民事，北院2月6日開庭，陳斐娟怒批政治人物企圖「以訴封口」不可取。（圖／翻攝自劉建國臉書、陳斐娟臉書）

記者羅志華／台北報導

前新北市議員李婉鈺2017年在節目《54新觀點》上，談到與立委劉建國交往時的「床照風波」，主持人陳斐娟在臉書上，以「劉建國是愛情騙子」等字預告節目內容；劉建國不滿提告妨害名譽，刑事不起訴後，於2019年12月再告民事求償50萬，要求陳斐娟公開道歉。北院2月6日開庭，陳斐娟庭上激動表示，劉建國身為政治人物，卻企圖以訴封口，是最壞的示範。

陳斐娟表示，李婉鈺在節目上提到，她貼出與劉建國在床上的合照時，被周遭親友誤解，劉建國本來答應她會出來開記者會，坦承2人正在交往且論及婚嫁，不料事後劉建國不只沒替李婉鈺解釋，反倒撇清「已經分手」，讓她相當受傷；而陳斐娟在解讀後，認為這就是「騙子」的行為，她以主持人專業替節目宣傳，強調是忠實呈現李婉鈺的說法，並未侵害劉建國名譽。

陳斐娟激動表示，劉建國身為政治人物，若真覺得名譽受損，大可召開記者會在眾媒體前澄清，卻在提告刑事敗訴後，又提民事告訴，企圖「以訴封口」，「想要我閉嘴、不再請李婉鈺上節目」；陳斐娟講到氣憤處更拍桌表示，劉建國為何不告李婉鈺？李婉鈺才能證明劉建國是不是愛情騙子！

劉建國委任律師主張，從整集節目內容中，看不出李婉鈺有講到任何劉建國是「愛情騙子」的內容，就算陳斐娟替節目宣傳追求效果，也不該有不實內容，且陳斐娟也未向劉建國查證就下這樣的結論，顯然沒盡到媒體查證的義務，應負過失責任。

陳斐娟解釋，節目礙於時間僅播出部分訪談內容，她與李婉鈺聊了很多，且節目的作法一定會請兩邊當事人出席，劉建國若是自己不願意出面，卻指控她沒盡查證責任並不合理；陳斐娟請求傳喚李婉鈺出庭，證明當時的訪談內容，本案將擇期續審。

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