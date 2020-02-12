大選落幕滿月！「五虎將」現況曝光…陳清茂：挺韓直播蒸發4000觀眾

▲強強滾張銘誌提供消毒用品次氯酸水給民眾裝回去使用。

圖、文／中評社高雄2月12日電（記者 蔣繼平）

中國國民黨籍高雄市長韓國瑜大選期間，「五虎將」成為耀眼的助選大將，韓國瑜專心回歸市政後，五人除了各自經營本業外，也持續開直播經營粉絲團和韓粉互動，凝聚支持者。在五虎將扮演核心人物的「強強滾」張銘誌就強調「大家都沒有離開」。選後這一個月也費了很大心思在安撫支持者的情緒。

1月11日大選落幕迄今滿月。強強滾張銘誌、杏仁哥吳育全、文山伯張文山、貼紙哥黃建豪、前高雄市鳥松里長陳清茂都因挺韓而聲名大噪，也被外界稱為「五虎將」。韓國瑜敗選後重回市政，五虎將和韓粉的動態也令外界好奇。

高雄市政府11日上午開記者會公布「滿天星計劃」，補助高雄在地大專院校學生及公教警消人員海外研習。因為是相當好的施政，貼紙哥黃建豪也出現在高雄市政府鳳山行政中心，擠在一大群媒體裡面，拿手機開直播，把市政府的公開行程內容分享給外界知道。

黃建豪表示，許多挺韓的直播主都在協助宣傳市政，也會幫忙澄清負面訊息。對於五虎將的行動，他表示，目前共同目標都是傳播市政，其次就注意國民黨的改革，對於罷免韓國瑜的部分就先以靜制動，等罷免真正成案，公布投票時程後再來觀察看看。

▲強強滾張銘誌。

強強滾張銘誌11日下午在三民區本館里一處私人神壇，提供消毒用品次氯酸水分送給民眾。他表示，選舉是民主制度，贏就贏輸就輸，恢復平靜，但大家都沒有離開韓國瑜，永遠都沒有離開。張銘誌常態性在上午10時到12時開直播，把粉絲當兄弟姊妹互動聯絡，現在也回歸日常去經營茶葉生意。

對於韓國瑜面臨罷免危機是否會採取動作，張銘誌表示，不會去主動升高對抗。他也強調罷韓並沒有正當性，只是為了謀取政治利益。

文山伯張文山不定時會開直播，他表示，上線的任務主要是安撫韓粉情緒，因為粉絲都很投入這次大選，因此療傷期也比較久，過去會評論時事，但選後變成販夫走卒，也不太去評論，回歸老本行去做生意。他認為，目前對於助韓還不太知道怎麼做，大選失敗過一次，不要失敗第二次，等找出最好的辦法再來談。

杏仁哥吳育全選後也用心在經營臉書粉絲專業，三不五時就分享生活大小事，過年走春也有開直播，或上傳影片和粉絲互動。他表示，選後韓市長和佳芬姐都希望大家顧好自己生活，大家都有照著做，他也會去凝聚韓粉，平常宣傳韓市長的市政好的部分，散播正能量。他有在注意罷韓團體動作，但傾向不理、順其自然。

陳清茂每天晚上9時固定開直播兩小時，他說原本大選期間固定線上有1萬人收看，但選後不見了4千人，真的很多支持者跑去整理情緒，但過了一個月時間，也都漸漸走出陰霾。陳清茂說，大家都沒有離開，他自己每天開直播分享韓市長的政績，也打算接下來幾個月找志工走訪高雄38區，作文宣幫忙宣傳韓的政績。

▲貼紙哥黃建豪11日出現在高雄市政府進行直播。