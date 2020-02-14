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痊癒者「血漿」能殺病毒！中國生物「倡議捐血」：已治療11人

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▲▼新型冠狀病毒，武漢肺炎。（圖／路透）

▲新冠肺炎痊癒者的血漿能有效殺死病毒。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，湖北省目前確診人數達到4.8萬。中國生物13日晚間表示，實驗證明，此次新冠肺炎康復者的血獎有「高效價病毒中和抗體」，值得注意的是，他們已經用康復者的特異血漿臨床治療11例危重病患，且效果顯著。

綜合陸媒報導，中國生物日前已完成對部分康復者血漿的採集工作，開展新冠病毒特免血漿製品和特免球蛋白的製備，接著經過嚴格的血液生物安全性檢測，病毒滅活，抗病毒活性檢測等，已成功製備出用於臨床治療的特免血漿。目前，均已投入臨床救治重症患者。

江夏區第一人民醫院8日時，首期展開3名危重病患的新冠特免血漿治療，他們接受治療12至24小時後，實驗室檢測主要炎症指標明顯下降，淋巴細胞比例上升，血氧飽和度、病毒載量等重點指標全面向好，臨床體徵和症狀明顯好轉。目前，連同後續醫院治療的危重病人超過了10人。

▲武漢肺炎,中國武漢。（圖／路透）

專家表示，從臨床病理發生過程顯示，大部分新冠肺炎患者經過治療康復後，身體內會產生針對新冠病毒的特異性抗體，可殺滅和清除病毒。目前在缺乏疫苗和特效藥的前提下，採用這種特免血漿製品治療新冠病毒感染是最為有效的方法，可大幅降低危重患者病死率。

中國生物指出，「新冠特免血漿製品是由康復者捐獻的含高效價新冠病毒特異性抗體的血漿，經過病毒滅活處理，並對抗新冠病毒中和抗體、多重病原微生物檢測後製備而成，用於新冠肺炎危重患者的治療。」

因此，中國生物倡議康復者捐獻血漿，條件包括年齡要在18至60周歲內，且要確診感染過新型冠狀病毒，出院後身體狀況較好，加上前一天的飲食盡量不吃高脂肪、高蛋白、高澱粉食物，並願意捐獻出自己的血漿幫助他人等。此外，女性月經期內不許捐獻血漿，且間隔14天後才可以再次捐獻。

截至13日晚間23時許，大陸境內確診人數59907例，其中湖北省有48206例，治癒人數則有3453例。

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

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