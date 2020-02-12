武漢肺炎疫情春酒爆退訂潮　桃園2家大餐廳歇業資遣23人

▲受武漢肺炎疫情波及，市長鄭文燦於持防疫會議透露：桃園2家大餐廳暫歇業。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

受武漢肺炎疫情波及，桃園傳出2家大餐廳要暫歇業！？桃園市長鄭文燦透露，市府接獲2家大餐廳通報，將在2月底左右資遣員工。勞動局長陳靜航表示，桃園部分飯店餐廳受到疫情影響，春酒退訂狀況慘烈，有業者被退訂4百多桌，損失慘重，若業者要大量解僱員工、或要放無薪假也要向勞動局通報，確保員工權益。

鄭文燦12日在市政會議上主持防疫會議中，聽取跨局處報告最新防疫狀況時指出，由於受疫情影響，他在11日聽到桃園有2家大型餐廳，因在春節過後都沒有春酒的訂單，或者訂單都已取消6成以上，業者認為這段期間很難營業，決定暫時歇業。不過，該2家大型餐廳仍會一如以往，接受辦喜宴。

市府勞動局表示，就業服務處是在11日接獲一起資遣通報，位於中壢環北路上的儷宴美食館員工總人數58人，將於本月20日、22日及3月2日分3天資遣員工23人，資遣事由為勞基法第11條第4款的業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置，因此決定資遣。

就服處指出，近年就因為婚宴會館競爭，儷宴美食館生意不如以往，員工數也不多，因其業務性質變更，應與武漢肺炎疫情無太大關聯，此次資遣的餐廳是中壢館，龍潭館並無受到影響。

據了解，武漢肺炎疫期波及國內許多產業，行政院宣布產業紓困分三大類為交通、運輸、觀光、餐飲；產業與農業，市府經發局已經迅速整合桃園市創業創新服務辦公室，協助受疫情衝擊產業融資紓困，另台商回流小組也協助台商回台投資轉移產能。