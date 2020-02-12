桃機第三航廈完工期又要再延1年、經費增逾百億　交部要求具體說明

▲桃園機場第三航廈出境大廳亮點「雲頂天花板」示意圖。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場每年旅運量急速成長，第三航廈工程卻3度流標，交通部要求桃機公司簡化設計、控制預算，昨天由桃機公司報告新的變更設計方案，預計完工期要再延一年，且預算又增加逾百億。不過，交通部認為增加預算的理由不夠完整，要求桃機公司回去再補充修正。

桃機公司董事長王明德表示，主體航廈設計部分，已要求設計團隊進行簡化，基本大原則已經決定，將保留重要的波浪造型屋頂設計，但取消玻璃天窗，主要朝這方向進行規劃，但細節還要調整。

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不過，雖然設計上已做簡化，但桃機公司新提的報告案中，工程總預算經費卻又再增加逾百億，據了解，讓交通部頗為不滿。對此，王明德表示，因為部分項目的材料單價上漲、再加上勞工薪資也有調整，初步預估是會增加96億，但若再加上準備金等等其他預算，應該會增逾百億。

▲王明德指出，第三航廈簡化設計已大致底定方案，保留波浪造型屋頂設計，但取消玻璃天窗。（圖／資料照／桃機提供）

王明德也進一步解釋，預算增加主要是要考慮市場機制平衡問題，畢竟一分錢一分貨，廠商也有選擇的自由，沒有人會做賠本生意，只要他們覺得成本太高、利潤太低不來投標，都沒有用，目前標案困難點就是在於價格會隨市場浮動，不是一方說了算。

交通部在聽完桃機公司報告後，要求設計單位需提出說明，例如增加經費是從哪邊來，必須要補充更合理、完整的說明，行政院也將於周六上午召開工作會議進行討論。

根據桃機公司目前推估的第三航廈完工期，將會比原先再慢1年，原本是2023年底完成，現在可能要到2024年底才完工，2025年初試營運。

▲交通部要求桃機重新補充第三航廈工程檢討報告。（圖／翻攝自桃園機場官網）