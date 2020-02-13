水庫旁冒濃煙與「紅色火光」　水利署13日開始施行人工降雨

▲人工增雨作業必須在天空有足夠多雲層的前提下才可以進行。（圖／翻攝自經濟部水利署官方網站）

記者楊庭蒝／綜合報導

雖然現在台灣沒有旱象出現，但水利署為因應春耕期間的灌溉用水需求，趁著最近鋒面到來的時機點，在13日下午分別於全台各水庫附近進行增雨作業。水利署表示，隨著時序漸入春季，降雨機會將愈來愈多，水利署已與氣象局及國防部空軍單位建立了完整的合作機制，只要合適增雨的條件出現，人工增雨作業團隊就會機動進行作業，務期為水庫挹注更多蓄容。

根據水利署官方網站表示，增雨作業的目的，是藉由人為施放催化劑(如在雲中灑水或地面燃放暖雲燄劑等)，以催化原本已存在的雲，能夠多降下一些雨水，但如果大自然原本並沒有降雨的條件，施放催化劑就不會有任何增雨的效果。

氣象局先前預測，在13日會有一波鋒面接近台灣，西南風增強，午後西半部會開始降雨，隨後轉為全台有雨的天氣，一直到15日降雨才會趨緩，但隨後16日又會有另一波鋒面報到，到時候地天氣寒冷，台南以北及東北部地區低溫僅9至12度，高屏及花東低溫也只有12至15度。

▲第一波鋒面報到全台轉雨。（圖／中央氣象局）

水利署表示，人工增雨作業團隊會密切觀察鋒面行動，並在14時做好增雨作業準備，隨後依序會在曾文、烏山頭、南化、阿公店、甲仙堰、石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭等第進行地面人工增雨作業，隨著時序漸入春季，會有越來越多的降水機會，會雨氣象局和國防部空軍單位合作，只要要合適增雨的條件出現，人工增雨作業團隊就會機動進行作業，務期為水庫挹注更多蓄容。

氣象局也提醒，未來一周天氣變化劇烈且快速，鋒面通過之後，各地天氣不穩定，西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，花東也有局部短暫陣雨。15日降雨趨緩，到了16日又有另一道鋒面通過，降雨範圍再度擴大，並且有一波強烈大陸冷氣團等級的冷空氣南下，北台灣一早就會感受到氣溫下降，其他地方傍晚也會開始轉冷。