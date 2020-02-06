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3縣市低溫特報！入夜雨又來元宵最冷12度　吳德榮：下周強對流活躍鋒面接近

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▲▼下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,溼冷,過馬路,寒流。（圖／記者李毓康攝）

▲劉沛滕說，下波鋒面水氣以今深夜到周五白天最多。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

3縣市低溫特報！中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（6日）清晨全台最低溫出現在新竹峨嵋、苗栗大河的9.6度，周五下一波鋒面通過，且周末的冷空氣強度有機會接近大陸冷氣團。氣象專家吳德榮提醒，最新歐洲模式模擬顯示，下周四「活躍」鋒面接近，其結構雖仍在調整中，但已顯示天氣很不穩定，鋒面伴隨明顯降雨，隱含其中有強對流發展。

低溫特報：新竹縣、苗栗縣、南投縣

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陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

氣象局今晨對新竹縣、苗栗縣和南投縣發布黃色燈號低溫特報，東北季風或大陸冷氣團影響，今晨有10度以下氣溫發生的機率。氣象局也持續對全台18縣市發布陸上強風特報，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至10級強陣風，台灣（含各離島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今晨桃園以南比較晴朗，有輻射冷卻現象，中部以北低溫約13到15度，局部地區有出現10、11度，白天回溫，新竹以南高溫可來到23到28度，日夜溫差大；今以大台北、東半部降雨機率較高，有局部降雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕提醒，周五下一波鋒面來了，雨區以北部、東北部為主，東半部有局部降雨，而中南部也有一些降雨機率，水氣以今深夜到周五白天最多，周六起轉為北東迎風面降雨。

劉沛滕指出，下波冷空氣比這波強，有機會接近冷氣團，影響時間落在周末，尤其是元宵節，預估台北低溫約14度，中部以北局部地區約12、13度，時間影響稍微長一點，到下周二才減弱。

氣象局預報，下周三水氣又開始增多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；下周四至下周六台灣附近水氣持續增加，各地降雨機率提升，惟後期天氣變化大，請留意氣象局發布的最新天氣訊息。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周五另有一波鋒面從北部海面掠過，水氣較前波略少，鋒後冷空氣則較前波略多（也不是很強、僅接近冷氣團的強度），北台灣再轉整天濕冷，中南部白天舒適、早晚冷，迎風面北部、東半部有局部短暫雨。

吳德榮說，周六、周日略轉乾，白天北部雲多涼冷、中南部晴朗舒適，各地早晚微冷，北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫雨的機率；元宵夜西半部天氣穩定，北海岸、北部山區及東半部仍有零星短暫飄雨的機率，以東北部近山區（平溪）的機率較高，晚間各區平地氣溫大約在13度至15度左右。

吳德榮表示，下周一、下周二冷空氣減弱，氣溫逐日回升；下周三大幅回暖，北海岸、北部山區及東半部局部地區有零星短暫雨的機率；下周四「活躍」的鋒面接近，其結構雖仍在調整中，但已顯示天氣很不穩定，有劇烈對流發展的潛勢，應持續觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲模式、13日晚間8時500百帕模擬圖（左圖）顯示，高空有短波槽（紅虛線），代表槽前地面鋒面（右圖黃虛線）附近上空有強上升運動配合；同時的地面氣壓及降雨模擬圖（右圖）則顯示，鋒面伴隨明顯降雨，隱含其中有強對流發展。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」專欄）

吳德榮：下周活躍鋒面接近。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」專欄）

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