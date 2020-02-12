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影／春雷鋒面周四到！全台下2天雨最大時間曝　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

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記者陳俊宏／台北報導

把握今天好天氣！中央氣象局預報員張承傳表示，周四、周五鋒面從北部海面通過，全台有雨，且有機會春雷響；周日另一道鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，降雨機率再度提高，且冷空氣強度不排除增強為寒流，屆時中部以北低溫約9到11度。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，周日晚間雨停就開始大降溫，一直到下周三台北市都有低於10度以下溫度。

下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車（圖／記者李毓康攝）

▲彭啟明提醒，周四下半天開始有波鋒面接近，預計屆時會有小系統發展起來，對流比較強且有閃電雷擊。（圖／資料照／記者李毓康攝）

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（12日）清晨各地低溫約15到18度，白天溫度會比11日稍微高一點，預估高溫約24、24度，南部有機會到28度；今東半部、西半部山區有零星短暫雨，西半部平地則為多雲到晴。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳提醒，周四、周五鋒面從北部海面通過，鋒前西南風較強，西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨，有機會響起春雷，且有局部較大雨勢，其他地區也有短暫陣雨。

氣象局也製作天氣圖提醒，周四報到的鋒面影響時間從下午開始，所以上午基本上算好天氣，下午過後先是一些陣雨移入，再來晚間到周五清晨是整體降雨最明顯時；周五上午進入一個降雨趨緩的空檔，但下午水氣又增多，西半部的降雨會持續到半夜，而東半部則繼續有短暫陣雨。

張承傳表示，周六雨勢稍緩；周日另一波鋒面通過且強烈冷氣團南下，水氣又轉多，中部以北、東半部下雨機率再度提高，下周一、下周二水氣轉少；這波冷空氣不排除增強為寒流，下周一、下周二各地乾冷，預估中部以北約9到11度、南部12度，且有機會持續影響到周三。

▼氣象局製作天氣圖提醒鋒面雷陣雨。（點圖可放大／氣象局）

▲▼一張圖看鋒面雨怎下。（圖／中央氣象局）

彭啟明指出，周四下半天開始有波鋒面接近，預計屆時會有小系統發展起來，對流比較強且有閃電雷擊，中部以北有比較大的雨勢，中南部偶陣雨，持續到周五下半天。

彭啟明說，周六有個空檔稍緩和；周日有波鋒面再來，水氣比周四這波少一點點，要注意後面有波乾冷空氣報到，周日晚間雨停就開始大降溫，至少持續到下周三都偏乾冷，台北市都有低於10度以下溫度，有機會到達寒流等級水準，空曠地區有機會跌到10度以下。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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