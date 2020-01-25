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走春把握白天！晚上鋒面接近　彭啟明：東、西半部通通有雨

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▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷,下雨,雨天,雨傘,撐傘,大雨,親子。（圖／記者李毓康攝）

▲初一晚間起，天氣開始變化，鋒面靠近，西半部地區陸續會有下雨的狀況出現。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

新春連續假期來到第三天，想要走春的民眾相當關心天氣。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書上指出，從昨天下午開始東風增強，東北部地區就有下雨狀況，年初一（25日）白天鋒面還沒有明顯影響，除了東北部有下雨的機會外，其他地區天氣依然穩定，多雲到晴，白天溫度溫暖，高溫上看27至28度以上，建議民眾把握白天天氣依然較好的時間出門走春。

彭啟明指出，今天晚間開始天氣就會有比較大的變化，鋒面越來越靠近，西半部地區陸續會有下雨的狀況出現，東半部也會有局部短暫陣雨，晚間要外出的朋友要記得攜帶雨具。

請繼續往下閱讀...

至於初二受到鋒面通過影響，彭啟明說明，各地都會有陣雨，西半部局部地區雨勢可能較大，由於正逢初二回娘家的日子，可能很多人會外出，提醒大家要留意天氣的變化情況，明晚之後隨著鋒面通過，冷空氣開始南下，溫度也將逐漸由北往南轉涼，如果要晚歸的民眾需要準備足夠的衣物。

▲▼ 0125雨區預報圖。（圖／氣象局）

▲▼今日雨區預報圖。（圖／氣象局）

▲▼ 0125雨區預報圖。（圖／氣象局）

彭啟明說，初三到初四雖然鋒面已經通過，不過受到華南雲雨區東移影響，各地仍有短暫陣雨機會，中北部地區下雨的機會又比南部要來得高，溫度也將持續往下降，冷空氣強度會越來越強，年假的後半段將是越來越冷的情況，預估到初四時中北部、東北部的低溫已經下探12至14度，南部及花東低溫也將下探14至16度，中北部高山地區在低溫且有水氣的條件下，有出現降雪或結冰的機會。

彭啟明也說，年初五起雖然水氣減少，天氣好轉，但是冷空氣還會更強，加上轉為乾冷天氣後可能出現輻射冷卻作用，預估一直到恢復上班的初六、初七溫度都相當低，中北部、東北部空曠地區低溫可能下探7至9度間，南部及花東地區低溫也只剩下12至14度，冷空氣強度直逼寒流等級，將是個冬天以來最有感受的一次降溫，溫度低且冷的時間長，提醒大家要提早做好準備。

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