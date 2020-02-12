「強冷空氣直接對準台灣」彭啟明曝連3天探10度時間　鋒面周四先到全台雷雨

▲彭啟明提醒，鋒面在周四晚間或深夜接近台灣，持續到周五上半天。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，周四晚鋒面通過至周五，周日另波鋒面接近，隨後大降溫，「強冷空氣南下走向也直接對準台灣」，預期周日會有明顯的降溫，下周一起3天目前預測低溫都有機會10到12度，屆時看輻射冷卻效應，有機會跌到10度以下。

彭啟明在臉書說，今天（12日）天氣相當不錯，也建議您務必要好好把握；目前中國南方逐漸有低壓鋒面系統建立，前幾天預測的時間有略往後延的趨勢，周四白天開始，鋒面前緣西南風也帶來較多暖濕水氣，加上台灣附近是不穩定的環境，台灣附近的降雨機率有機會明顯提高。

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彭啟明指出，鋒面在周四晚間或深夜接近台灣，持續到周五上半天，鋒面雲系掠過台灣，水氣頗為充沛，目前預測仍是以中北部、台中、彰化以北有機會出現雷陣雨，局部地區雨勢較大；其他中南部及東部都有機會有短暫陣雨或雷雨。

▼氣象局製作天氣圖提醒鋒面雷陣雨。（點圖可放大／氣象局）

彭啟明表示，而周五白天會有短暫空檔，但很快又有水氣補上，周五下半天到周六的天氣仍不穩定，但預期雨勢會較小，降雨也較零星，有降雨空檔的時間會較多。

彭啟明說，周日則是有另外一道鋒面接近，這波結構也相當完整，也會有一波明顯的雨勢發展，也不排除有雷陣雨發生的機會，雨勢也類似周四晚間到周日，有波較大雨勢；這波接近的同時，北方冷空氣也逐步南下，降雨會越下越冷的感覺。

彭啟明指出，整體感受上，周日晚間鋒面會遠離，雨勢趨緩，和鋒面幾乎差幾個小時抵達台灣的強冷空氣，南下走向也直接對準台灣，預期周日會有明顯的降溫。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，下周一、下周二、下周三目前預測低溫都有機會到10到12度，或是看輻射冷卻效應，有機會跌到10度以下，這指的是台北市測站的溫度，是通常定義冷氣團或寒流的標準；中部以北、東北部空曠地區的低溫應該都很有機會降到10度以下，甚至有些地方會有局部特別低的溫度極端值出現。

中央氣象局預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，周四、周五鋒面從北部海面通過，鋒前西南風較強，西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨，有機會響起春雷，且有局部較大雨勢，其他地區也有短暫陣雨。

氣象局也製作天氣圖提醒，周四報到的鋒面影響時間從下午開始，所以上午基本上算好天氣，下午過後先是一些陣雨移入，再來晚間到周五清晨是整體降雨最明顯時；周五上午進入一個降雨趨緩的空檔，但下午水氣又增多，西半部的降雨會持續到半夜，而東半部則繼續有短暫陣雨。

張承傳表示，周六雨勢稍緩；周日另一波鋒面通過且強烈冷氣團南下，水氣又轉多，中部以北、東半部下雨機率再度提高，下周一、下周二水氣轉少；這波冷空氣不排除增強為寒流，下周一、下周二各地乾冷，預估中部以北約9到11度、南部12度，且有機會持續影響到周三。