縱容家屬收取財物　前國開行董事長胡懷邦遭起訴

▲大陸前國家開發銀行董事長胡懷邦。（圖／翻攝百度百科）

記者魏有德／綜合報導

大陸最高檢察署13日表示，國家開發銀行原黨委書記、董事長胡懷邦涉嫌受賄案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴，胡懷邦則因涉嫌受賄罪遭逮。據了解，胡懷邦於2019年7月爆出涉嫌違紀違法，遭中共中央處分，並接受司法單位調查，當時他從國家開發銀行董事長一職卸任還不滿一年。

《券商中國》報導，從中央紀委國家監委網站公佈的審查調查情況得知，胡懷邦的嚴重違紀違法行為包括，違反中央八項規定精神，違規出入私人會所；利用職務便利在幹部錄用等方面違規為他人謀取利益；濫權妄為，與「不法商人」沆瀣一氣，大搞權錢交易；縱容家屬大肆收取財物等。

▲國家開發銀行原黨委書記、董事長胡懷邦涉嫌受賄遭開除黨籍。（圖／翻攝大陸網站）

報導稱，上述行為提到的「不法商人」，或與2018年原甘肅省委書記王三運受賄一案有關。據悉，王三運受賄案第一起為收受葉簡明賄賂的證據，證據內第一項為王三運通過時任交通銀行董事長胡懷邦，為上海華信公司入股海南銀行提供幫助，第二項則是王三運通過時任國開行董事長胡懷邦，為海南華信公司獲得國開行48億美元資金提供幫助。

胡懷邦工作履歷豐富，擔任過大學老師、校長，當過監管官員及銀行高管，外界稱他為學術派、學者型領導。資訊顯示，胡懷邦是大陸國開行成立以來的第三位「掌門人」，任職期間正好經歷國開行向開發性金融機構的轉型，國開行成立初期的定位是政策性銀行，而開發性金融機構的性質介於政策和商業性之間。

報導指出，胡懷邦作為曾經「掌舵」全球最大開發性金融機構的副部級幹部，是近年來金融反腐中「落馬」級別最高的金融機構中階幹部。

