防復工疫情擴散　鐵路禁售無座票、餐車停運、設隔離區

▲防疫人員進行火車車廂消毒。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸為持續防堵新冠肺炎疫情擴散，中國國家鐵路集團有限公司12日表示，將進一步加強錯峰返程運力、動態增減列車、實行分散售票策略及禁售無座車票，適當控制旅客列車客座率等八項措施抗疫。據了解，為避免旅客聚集，增加交叉感染風險，除乘客分散就坐，「餐車不再接待旅客就餐和購物，改為列車工作人員定時送盒飯和商品至旅客座位。」

▲火車車廂內預留隔離座。（圖／翻攝中新網）

《新華網》報導，中國國家鐵路集團有限公司表示，將進一步強化八項措施，全力做好復工返程運輸疫情防控。據悉，該措施將包含，運用大數據安排錯峰返程運力、動態增減列車；加強車站車廂通風消毒保潔；發燒旅客防控及協查車上密切接觸者等。

▲大陸多地恢復上班，大部分返工人潮經由鐵路運輸。（圖／翻攝中新網）

此外，自車站候車、購（退）票至進出站乘車，皆採分散、分流的方式進行，包括，禁售無座票、運用人臉識別進站，以確保檢票有效距離、勸阻旅客不在車廂走動、引導客流較密集車廂的旅客到同等席別較空車廂分散就坐及保證通道暢通有序，避免人員聚集。

針對列車上的發燒乘客，車廂也根據不同車型、席別，預留一定席位，作為發熱旅客隔離場所，並在列車運行途中對旅客測量體溫進行抽檢，如遇發燒旅客，立即移至隔離席位、複測體溫和安排消毒，及時下交前方車站，送至地方衛生健康部門。