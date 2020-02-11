橫店影視城三階段復工　華誼兄弟、華策影視雲辦公抗疫

▲浙江橫店影視城。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

受武漢肺炎疫情影響，影視娛樂產業為避免增加感染機會，不僅劇組暫停拍戲，連帶影視城也全面關停。《橫店影視產業協會公眾號》昨（10日）發出通知表示，影視城將自13日起，分三階段復工。此外，大陸國家廣電總局也公布2019年第四季度暨全年全國《國產電視劇發行許可證》頒發統計情況，共計254部據目共10646集，較2018年下降29%。

▲楊冪主演的新劇《暴風眼》順利取得發行證。（圖／翻攝自微博／暴風眼）

《北京青年報》報導，2019年第四季度「拿證」的劇目包括楊冪主演的《暴風眼》、王凱主演的《孤城閉》、劉亦菲和井柏然主演的《南煙齋筆錄》等。業內人士分析，雖然受疫情影響導致劇組全部停工，但整體上，2020第一季度甚至未來更長一段時間，對已經拿到發行許可證的電視劇影響並不明顯。

業內人士提醒，即便排播影響不大，但受到大環境和觀眾整體情緒影響，宣傳上需要更低調謹慎，某些話題和宣傳點可能不再適用。

▲電視劇《孤城閉》由由王凱飾演宋仁宗。（圖／翻攝自微博／電視劇孤城閉）

隨著部分城市陸續開工，位於浙江的橫店影視城也宣布分三階段復工，第一階段將以影視企業（劇組）員工，春節期間均在本地，未到過疫情嚴重地區、未與疫情嚴重地區人員接觸過及防控措施到位的重點影視企業（劇組），經審核通過後優先復工。

後續復工階段則視疫情變化，直至防控措施解除後，全面恢復正常拍攝。除橫店影視城，包括華策影視、貓眼娛樂、華夏影視文化發展有限公司都採取雲辦公模式，華誼兄弟除核心業務的個別團隊外，其餘員工目前採取居家辦公模式。

《澎湃新聞》報導，分析指出，劇組停工不僅帶來新劇拍攝節奏延遲，還有資金成本壓力，對資金實力薄弱的小公司造成更大壓力，具有資金優勢的大公司優勢則會不斷擴大。