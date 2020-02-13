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超萬人自武漢返鄉成「本地擴散」　陸媒解密首個「暫時管制令」

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▲湖北十偃市張灣區。（圖／翻攝微信公眾號《長安街知事》）

▲湖北十偃市張灣區。（圖／翻攝微信公眾號《長安街知事》）

記者魏有德／綜合報導

湖北十偃市張灣區昨（12日）起實施疫情爆發後，大陸最嚴「暫時管制令」，讓這座「中國卡車之都」快速登上熱搜。對此，北京日報旗下自媒體《長安街知事》撰文，作為此次疫情中大陸第一個戰時管制令，張灣區發布9個「一律」的通告，讓所有居民在家再待14天，引發外界強烈關注。

《長安街知事》分析，張灣區實施戰時管制，無論從施行範圍，還是嚴格程度，都是重大「加碼」。據悉，這次抗疫過程中，封控隔離並不是罕見的舉措，與封控社區相比，張灣區的戰時管制措施適用範圍是面積達657平方公里的縣級行政區，遠超以往。

▲防疫人員上門測量體溫。（圖／翻攝微信公眾號《長安街知事》）

▲防疫人員上門測量體溫。（圖／翻攝微信公眾號《長安街知事》）

此外，這項大規模的封區管制，令外界擔憂張灣區的疫情擴散嚴重程度是否已不可控？對此，文章提到，當地疫情自1月22日爆發後，截至2月11日，十堰市累計確診536例，其中張灣區135例，排名第二（第一是茅箭區，181例），近12天內每日新增確診病例數，張灣區最多的是15例（2月2日），最少的是3例（2月9日）。

文章稱，張灣區5日揭露，已累計排查武漢返鄉人員10358人，當地從武漢回來的人數肯定超過1萬。值得注意的是，該區疫情已從武漢輸入為主，發展為本地擴散。據了解，自1月22日起，按病毒潛伏期14天，張灣區「第一代」感染者已經過去，官方表示，「未來10天左右乃至2月中下旬不排除是爆發期」。也就是說，第二代、第三代感染病例或開始冒頭。

張灣區副區長肖旭表示，雖奮戰20多天，仍未能百分百掌握所有病患和密接者訊息，「擔心一定數量的排查對象仍然散居城鄉。」

▲張灣區居民居家隔離代購蔬菜度日。（圖／翻攝微信公眾號《長安街知事》）

▲張灣區居民因居家隔離，靠代購蔬菜度日。（圖／翻攝微信公眾號《長安街知事》）

文章表示，綜合上述原因不難發現，為消滅第二、三代肺炎感染病例，從倡議不串門，到封閉部分社區，進一步強力制止聚集，乃至於第一個隔離期滿後，當地仍堅持宣布這紙大陸最嚴「暫時管制令」，讓所有居民再堅守14天。

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