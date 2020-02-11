武漢肺炎頻現「聚集性疫情」　陸疾控中心專家：83%病例是家庭聚集

▲福建晉江「英林鎮」3557人被隔離。（圖／翻攝自北京青年報）

記者魏有德／綜合報導

大陸新型冠狀病毒肺炎疫情爆發至今，各地仍持續有確診人數出現，甚至有部分情況是因群聚傳染造成的聚集性疫情。對此，大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，對全國近千例的聚集性疫情分析發現，「83%是以家庭為單位」。至於聚集性疫情涉及年齡範圍較廣，甚至出現三代、四代的確診病例。

▲北京國貿商城爆發聚集性感染疫情。（圖／翻攝自人民日報臉書）

據了解，本次武漢病毒肺炎聚集性感染最具代表性的案例，便是福建晉江的「英林鎮」及天津寶坻區百貨商場。前者主要是肺炎確診者張方，自武漢返鄉後，並未如實通報隔離，參加了幾場宴會及四處活動，導致3557人遭隔離，鎮上10名確診病例都是他的親戚和家人。

至於天津寶坻區百貨商場則是因該區防控指揮部發現，確診的23人都曾集聚在這百貨商場，與湖北或武漢無關，經過第一時間排查，商場內員工共194人已集中隔離，另有超過萬人曾到過該商場大樓均居家隔離中。

▲大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（圖／翻攝中國政府網）

《新華社》報導，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友11日於「國務院聯防聯控機制」記者會上提到，「聚集性疫情」83%是以家庭為單位，還有常見的聚集性場所、醫療機構、學校、商場、工廠、企業等。

報導稱，聚集性疫情涉及病人的年齡範圍較廣，從嬰幼兒到老人，有一代病人佔22%、兩代病人的佔64%，也有個別出現三代，甚至四代。吳尊友建議，儘量避免參加聚會、聚餐等聚集性活動，乘車也要做好防護性措施。

