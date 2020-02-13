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奧委會會長：絕不會延期取消東奧！日本擬向各國說明保證「安全無疑」

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▲▼ 東京奧運組織委員會秘書長武藤敏郎擔心武漢肺炎疫情影響賽事 。（圖／達志影像／美聯社）

▲東奧委會會長強調絕不會延期取消奧運 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散全球，各國紛紛取消各種大型集會，許多人也好奇7月的東京奧運是否會如期舉行，對此，日本奧運組織委員會會長森喜朗13日向日本媒體強調，目前絕對沒有取消或延期東京奧運的計畫。

根據《共同社》報導，國際奧林匹克委員會（IOC）於13日在東京舉行了奧運的相關會議，商討新冠肺炎對奧運帶來的衝擊。不過森喜朗則向日媒強調，目前沒有任何取消或延期奧運的計畫，他們也會和日本政府聯手，冷靜面對所有疫情可能帶來的影響。

▲▼東京奧運。（圖／達志影像／美聯社）

▲隨著疫情持續升溫，許多人也非常關注7月奧運的去向。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，日本境內目前確診病例為29例，不過尚未算上鑽石公主號郵輪上的218病例，若加上後日本恐成為中國以外確診人數第二高的國家，導致許多人對於日本主辦的東奧存有疑慮，擔心是否能「安全的如期舉行」。

日本政府為了防止各國代表團和工作人員受到疫情感染，將會採取最徹底的防疫政策，且外務省也已經計畫要向各個參賽國作說明，內容包括「以安全、安心為前提舉辦」、「和國際奧委會、WHO合作共同防疫」、「詳細提供疫情最新消息和應對措施」。

東京奧運籌備委員會秘書長武藤敏郎也在本月4日表示，主辦單位已經設立了防疫對策總部來對抗疫情，也承諾賽事不會受到影響。

▲鑽石公主號,日本,郵輪。（圖／路透社）

▲鑽石公主號目前已經累積218例確診。（圖／路透社）

鑽石公主號於今日早上又傳出確診44例，船上一共累積218名確診病患，截至12日的確診名單174人中，一共有83名為日本人。目前日本當局也在商討是否讓各國接回船上的所屬民眾，不過一切都還在討論中，其中船上也有21名台灣籍旅客。

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