研發時間縮短！美、澳研究團隊積極開發疫苗　最快秋天完成

▲新冠肺炎疫苗有望在今年秋天研發成功。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）持續蔓延，各國科學家也正加緊速度研發可對抗的疫苗。過去研發一款疫苗必須耗上10年甚至更長的時間,由於基因技術進步，有望大幅縮短疫苗研發的時間，科學家樂觀表示，疫苗可望在今年秋天研發成功。

美國費城威斯塔研究所（Wistar Institute）疫苗和免疫治療中心主任韋納（David Weiner）表示，目前疫苗確實是防止傳染疾病最有效的工具，而過去研發製作疫苗需要很長的時間，因為科學家必須在實驗室中分離、培養病毒，但現在的基因技術可以完全跳過這步，直接透過病毒的基因序列來製造疫苗。

▲美國費城威斯塔研究所（Wistar Institute）。（圖／翻攝自Wistar Institute官網）



疫苗的原理是教會免疫系統辨識入侵的病毒並將它消滅，韋納的研究團隊先將新冠肺炎的「核糖核酸」（RNA）片段，轉化成互補的「去氧核糖核酸」（DNA）片段，再將這些片段注射到皮膚中，皮膚細胞吸收之後，會將這些DNA序列，轉化成與病毒相符的蛋白質，這些蛋白質將「教導」免疫系統識別新病毒。

韋納曾在2014年時也研發過伊波拉病毒的疫苗，目前他和研究團隊正積極尋找，倒底何種序列才是最好的「老師」。韋納說，先前MERS爆發時，團隊在11個月內開發疫苗，並投入臨床實驗，他們希望新冠病毒的研發時間可以縮短至少一半。

澳洲昆士蘭大學（University of Queensland）化學與分子生物科學院資深研究員查佩爾（Keith Chappell）則表示，他們的目標是在16周內完成開發與實驗。查佩爾的研究團隊利用「分子鉗」（molecular clamp）的技術，它可以改善人體對某些病毒蛋白的免疫反應，目前還在找出哪種基因序列最能有效地識別冠狀病毒，很快就能進行動物實驗。

▲基因技術進步有效縮減疫苗研發時間。（圖／達志影像／美聯社）。



目前美國與澳洲的研究團隊，皆和美國藥廠Inovio合作，透過「流行病防範創新聯盟」（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations，CEPI）獲得經費支持。CEPI執行長哈切特（Richard Hatchett）表示，本來就應該有國際性的組織來開發流行病疫苗，因為即使在最量產的情況下，仍要耗費許多時間送到需要的人手上。

CEPI的其他疫苗項目中，藥廠巨頭「嬌生公司」（Johnson & Johnson）也正投入疫苗研發、英國藥廠「葛蘭素史克」（GSK）也表示願意幫助開發新疫苗。另外，倫敦帝國理工學院（Imperial College London）研究團隊也開發出一種已經在動物身上試驗過的疫苗，中國科研團隊則宣布，最新研發的疫苗最快於今年4月進入人體臨床試驗。

哈切特說，根據最緊急的情況估算，疫苗製造出來後，至少還要幾周甚至幾個月，才能送到需要的人手上，「所有研究團隊都很努力，希望能在今年秋天研發成功。」

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