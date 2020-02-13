惡男裝病突然倒地　大喊「冠狀病毒」...車廂乘客嚇到逃跑下車

▲男子可能因為惡作劇入獄5年。（圖／翻攝自YouTube／Cyber Music）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情擴散全球，俄羅斯也有傳出確診案例，莫斯科竟然有一名男子搭乘地鐵時，突然倒在地上謊稱自己是新冠肺炎患者，引發現場民眾恐慌紛紛衝下車，後來才發現是一場惡作劇。男子目前已經被捕，將有可能面臨5年刑期。

事件2日發生在莫斯科地鐵中，影片中可看到，一名戴著口罩的男子在車廂內移動時看起來十分虛弱，沒多久便突然倒在地上，許多民眾紛紛上前幫忙，他突然假裝抽搐並且大喊「冠狀病毒」，嚇得車廂內許多乘客趕緊下車，差點導致危險的踩踏事件發生。

原來這支影片是當地網紅扎博羅夫(Karomat Dzhaborov)的惡作劇，他後來將影片分享在Instagram上，還開玩笑表示，「他們想讓我入獄」。如今他的玩笑話成真，當地警方表示，扎博羅夫刻意在地鐵引起公眾恐慌的行為，已觸犯流氓騷亂罪（Hooliganism），最重將有可能被判入獄5年。

扎博羅夫後來透過律師表示，拍影片時沒想到會造成這麼嚴重的後果，當初只是希望能夠幫助大家更認識冠狀病毒，目前已被法院下令拘留30天，他的2名惡作同夥後來也被拘留，正在等待調查中。

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