香港示威者號召2/15聚集「指定診所」抗議　網：防疫還是播疫？

▲香港新冠肺炎確診案例已累積50例。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情持續擴散，由於傳染性極強，民眾紛紛避開大型公眾場合，許多演唱會、大型集散活動也就此取消。香港民間集會團體在1月底時才宣布因應疫情影響，未來一個月將不會舉行大型集會或遊行活動，不過日前網路上卻流傳一張圖，內容為號召各地示威者在2月15日聚集香港各診所抗議示威。

▲香港示威者號召遊行的海報。（圖／翻攝自Facebook／時聞香港）

根據《香港新聞網》報導，香港網路上近日流傳一張寫著「寧鳴而死，不默而生。不要讓香港成為下一個武漢」的圖片，並表示在2月15日下午2點時，請到圖中列出的9間診所聚集抗議。據悉，這9間診所皆為香港政府指定列為治療新冠肺炎的診所。

抗議海報釋出後，也引起許多人質疑這樣的行為到底是抗疫還是播疫？也有人表示，「這些人想擴大疫情？」、「怕感染還跑到診所聚集？」、「省點口罩吧」，更有人直接吐槽，「當診所24小時嗎？通常星期六下午診所不會開，去也沒用！」

▲疫情影響，香港也引發口罩荒。（圖／達志影像／美聯社）

目前香港的新冠肺炎確診案例已累積50例，香港政府也將全港18區的各一間診所列為「指定診所」，提供給病情輕微的民眾就醫。不過此舉也引發許多香港民眾不滿，紛紛表示「不要讓香港成為下一個武漢」。早在本月12日時就有網友發起「斧山一日遊」抗議，大約快100人聚集在黃大仙富山邨平台，並高喊「光復香港、時代抗疫」，反對將東九龍普通科門診診所設為指定診所。