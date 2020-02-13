在家窩14天領到「解除隔離書」　全家開心5天後...母親確診新冠肺炎

▲四川宜賓一名婦人領到解除隔離書後，又被確診感染武漢肺炎。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

四川宜賓一名39歲的女子曾小乙（化名）上月23日在武漢宣布封城後，帶著母親和兒子搭乘火車回到老家，之後14天，她與家人一直居家隔離，社區醫生每天到測量兩次體溫。沒想到，一家人7日領到「解除隔離書」之後，母親文姓婦人卻在11日被確診為新冠肺炎患者，讓當地防疫部門緊急動員，回溯接觸史。

《紅星新聞》報導，在封城消息曝光後，曾小乙就帶著家人連夜回到四川宜賓老家，擔心自己也成為新冠肺炎患者，他們到家後，就向當地管委會通報，並且落實居家隔離措施，醫生每天兩次上門測量體溫均正常。於是整個監測於2月6日結束，社區隔天開具解除隔離書以示證明，為了保險起見，他們一家人仍在家中自我隔離。

宜賓衛健委指出，文姓婦人2月8日出現輕微咳嗽、咳痰，但曾小乙幫母親測量體溫正常。2月10日上午9時，文姓婦人佩戴兩層口罩，自己步行到宜賓市第一人民醫院E區分診台咨詢，9時40分時，她乘坐出租車前往宜賓市第二人民醫院（B區）發熱門診就診。

▲武漢祭出封城舉措圍堵新冠肺炎擴散。（圖／路透）

經宜賓市二醫院檢查，發現文姓婦人肺部有感染，院方隨即安排她搭乘接駁車到宜賓市傳染病醫院，立刻收治入院。隔天，宜賓市便宣布，新增一起新冠病毒肺炎確診病例，該病例就是文姓婦人。

之後，當地政府緊急回溯文姓婦人接觸史，發現她返回家鄉後，唯一一次出門就是搭乘計程車前往醫院諮詢，於是緊急搜尋與文姓婦人乘坐同一車輛的乘客。目前，相關人員訊息蒐集工作仍在進行當中。

報導指出，一位不願具名的疾控專家表示，文姓婦人可能屬於潛伏期較長的情況，加上每個人的體質也存在差異，建議居家隔離14日無症狀解除隔離之後，需要再做進一步觀察（治癒也要觀察14天），因此無法從該個體案例作出論斷。