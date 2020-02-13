北韓延長新冠肺炎隔離期「15天→30天」　FAO質疑0確診病例說法

▲ 北韓加強武漢肺炎防疫宣導。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）在中國爆發，截至13日已經在全球造成1357人死亡。北韓持續宣稱，國內並無確診病例，僅有隔離中的疑似個案，12日緊急決定將疑似個案的隔離天數自15天延長至30天，引起關注。

北韓官媒《朝中社》12日報導，將隔離天數拉長的提議由非常設中央人民保健指導委員會提出，經最高人民會議常任委員會採納及批准。最高人民會議常委會12日宣布，「為防堵新冠病毒入侵，將隔離天數延長至30天。國家各機關與部門、駐守我國或滯留的外國人都必須無條件遵守。」

根據北韓駐俄羅斯大使館月初透過臉書粉專公開的北韓外務省公文，平壤當局在疫情爆發初期將自中國入境的本國及外國人隔離天數設為15天。針對延長天數的決定，中央人民保健指導委員會則說明，「近來在我國鄰近地區及全球多國的感染者及死亡人數持續增加之際，有研究結果指出，潛伏期為24天」，延長隔離天數是為徹底阻斷病毒入侵的可能性，保障人民的性命及安全。

根據《朝中社》，由於新冠病毒傳播逐漸擴大成可能招致國際性災難的嚴重問題，最高人民會議常委會作出這項決定，中央人民保健指導委員也會採取相應措施，「為嚴防可能嚴重威脅我國人民性命的傳染病侵襲，在疫情初期就建立極端的預防措施。」

另一方面，世界衛生組織（WHO）平壤辦事處11日表示，目前未獲北韓通報出現任何確診病例。聯合國糧食及農業組織（FAO）平壤辦事處副代表12日則對此表示，「雖然北韓當局向FAO表示，國內沒有感染者，但我們對此感到懷疑。」

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