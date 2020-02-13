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新北推營養午餐保障措施　多元通路鮮鋪、市集助有機小農

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▲ 新北推營養午餐保障措施 多元通路鮮鋪、市集助有機小農。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北推營養午餐保障措施，多元通路鮮鋪、市集助有機小農。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情延後開學，繼12日「雙菜雙保」等措施，13日針對新北市供應營養午餐有機小農提出多項通路輔導措施，媒合在地小農透過新北市農會小農鮮鋪、農夫市集等通路。農友以250公克小包裝蔬菜30元自行包裝上架銷售，每公斤高於75元。

農業局表示，新北市推動有機農業政策，鼓勵農友轉型有機耕作，同時也幫農友找通路，除了供應營養午餐，另有包含創立小農鮮鋪品牌、成立農夫市集及農民直銷站等，多元通路銷售有機蔬菜，現有農友就近供應附近學校營養午餐蔬菜，每周供應量約3噸。

▲ 新北推營養午餐保障措施 多元通路鮮鋪、市集助有機小農。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北市媒合在地小農透過農會小農鮮鋪、農夫市集等通路。

農業局指出，新冠肺炎疫情自中央宣布延後開學時，公司即向新北市供應農友逐一確認蔬菜銷售是否受影響。透過原本輔導的農會超市小農鮮鋪品牌、農民直銷站、農夫市集及果菜公司小包裝菜通路增加出貨，保障新北市小農收益。經全力媒合結果，確認全數契作農友可透過各種通路銷售蔬菜不受影響。

新北果菜公司表示，依據中央農委會政策指示，委由批發市場協助去化校園午餐蔬菜，新北果菜公司已透過2處批發市場協助去化原定供應營養午餐蔬菜，連日來已協助交易約42噸產銷履歷及有機蔬菜。

另外，民眾防疫期間減少外食增加在家開伙，已媒合新北市農友增加供應量，以250克包裝每包30元進貨，由農友自行上架銷售。平均價格每公斤高於75元，保障農友收益，也確保民眾可以吃的到新鮮蔬菜。欲購買有機小包裝蔬菜，可至新北市各地農會超市及小農鮮鋪選購。

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