石猴原鄉再現　大型雕刻創作營嘉義舊菸葉場展出　

▲2020嘉義市國際大型石猴雕塑創作邀請來自科索沃、烏克蘭、澳洲及在地嘉義、台灣南投等5位藝術家。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「2020嘉義市石猴大型雕刻創作營」自12日起至27日，邀請來自科索沃、烏克蘭、澳洲及在地嘉義、台灣南投等5位藝術家在舊菸葉廠現場創作，市長黃敏惠表示，嘉義市是石猴故鄉，藝術是與我們生活緊密結合一起的，石雕創作結合教育深耕，並與國際接軌不斷創新；本次透過5位大師創作與各位對話，讓大家尋找創作靈感，啟發孩子創造力，也讓在地石雕與國際接軌。期望大家走到戶外與藝術家交流，讓藝術成為心靈的良藥。

▲2020嘉義市國際大型石猴雕塑創作營開幕。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠市表示，嘉義市石猴大型雕塑創作營已邁入第4屆，非常榮幸聚集在地與國際藝術家來到這裡進行創作，嘉義市是石猴故鄉，感謝文化局長期深耕，經由闡述讓大家了解石猴，也不斷提升與扎根。並提到，面對疫情市府一直都在掌握中，呼籲民眾拱手不握手、多洗手，並做好自主管理，也要把口罩留給需要的人用。

▲2020嘉義市國際大型石猴雕塑作品。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年創作營有來自烏克蘭、科索沃、澳洲3位國外藝術家及台灣2位藝術家參與，3位國外藝術家都是首度來台參與創作。本屆石猴雕塑創作營位於嘉義舊菸葉廠內，市民朋友可在這段期間與現場創作的藝術家互動交流，揭開藝術家平時創作過程鮮少公開的神秘面紗；之後也將舉辦工作坊，邀請大小朋友們一同來體驗石猴的風采。今日現場也邀請小朋友率先體驗「愛的小猴」彩繪活動，揮灑顏色創作出屬於自己的獨有作品。

2020嘉義市石猴大型雕刻創作營

● 2/12-27 藝術家現地創作

● 2/16 14:00~17:00互動工作坊－紙偶耍猴戲、繪本分享、創作參訪

● 2/22 14:00~17:00互動工作坊－立體猴公仔、繪本分享、創作參訪

活動地點：嘉義市舊菸葉廠（自由路入口）

詳細資訊請搜尋官方活動FB「猴神氣」