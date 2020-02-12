姊姊胎死腹中！雙胞胎弟膝蓋「浮出驚天印記」...辣媽一看淚崩：被吸收了

▲男嬰左腿膝蓋上的胎記讓該名媽媽看了相當驚訝。（圖／翻攝自KisLevonia Givens臉書）



記者曾羿翔／綜合報導



美國路易斯安那州28歲媽媽吉凡斯（KisLevonia Givens）在年初成功生下男嬰，卻發現兒子的膝蓋上有一個不尋常的胎記，這個胎記讓她感到相當震驚，因為長得跟當初懷孕10周後就胎死腹中的雙胞胎姊的超音波影像極為相似。吉凡斯表示，這會讓兒子記住未曾見過面的姊姊。



綜合外媒報導，吉凡斯其實早已育有4個孩子，她在去年發現自己又再次懷孕，在懷孕9周去做產檢時，竟然發現同時有2個胚胎，接著開心地告訴家人，她準備要當6個孩子的媽媽了。

但後來醫師告知胚胎性別後卻發現，吉凡斯肚中的其中一個胚胎比另一個小上許多，且只能聽到一個心音。吉凡斯得知後心碎，連忙跑了4家產檢醫院求證，但都得到一樣的答案，後來在第13周前往產檢後，被醫師告知其中一個胚胎已經無生命跡象，推斷在第11周就已經死亡。

▲醫師解釋，會有該狀況是因為雙胎輸血綜合徵。（圖／翻攝自KisLevonia Givens臉書）



醫師對此解釋，這種狀況叫雙胎輸血綜合徵（TTTS），也就是在懷孕早期，雙胞胎中一個流產，組織被母體或另一個胚胎吸收，好發在30歲左右且生過多胎的媽媽，有可能是染色體異常所導致。吉凡斯表示，她感到傷心又驚訝，因為胎兒被吸收了，她才剛向家人告知雙胞胎的喜訊。

後來吉凡斯在1月27日提早三周產下健康男嬰，取名為Payelon，讓她更驚訝的是，護士抱著男嬰來她面前時，指著男嬰左腿膝蓋上的胎記讓她看。吉凡斯向媒體表示，這個胎記與懷孕10周後就胎死腹中的雙胞胎姊超音波影像極為相似，這將讓男嬰記住這位未曾見過面的親姊姊。