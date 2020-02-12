川普為了護短「施壓司法部」　檢察官集體退出案件

▲川普競選顧問史東。（圖／路透）

文／中央社華盛頓11日綜合外電報導

美國司法部在總統川普施壓下，今天突然試圖縮短共和黨籍政治操盤手史東求刑刑期；經此罕見轉折，4名承辦檢察官全數退出此案。

史東是川普的長期顧問兼友人，有數十年交情。川普在推特發文抱怨史東（Roger Stone）受到司法不公的待遇，數小時後，司法部高層就推翻聯邦檢察官10日提出求刑7到9年的建議。在檢方調查「通俄門」 案過程中，史東去年11月以欺騙國會、阻礙調查及干擾證人等7宗罪狀被判有罪。

路透社報導，在一份新的法庭文件中，一名先前不曾參與此案的司法部官員稱檢方求刑「過度且不合理」 ，並表示司法部不會提出正式的量刑建議。在野的民主黨人抨擊司法部在這起備受矚目的案子中態度丕變。

前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）詳細調查俄羅斯涉嫌干預2016年美國總統選舉、企圖拉抬 川普選情，調查過程中把涉案的史東送上法庭。

川普對媒體表示，他認為最初的量刑建議很「荒謬 」，但也說他沒有找司法部談過此事。他說：「我要是想這麼做，就可以這麼做。我有絕對的權利這麼做，但我沒插手。」

司法部推翻量刑建議後，將史東定罪的4名檢察官退出此案，包括澤林斯基（Aaron Zelinsky）、杰德（ Adam Jed）、馬蘭多（Michael Marando）、克拉維斯 （Jonathan Kravis）。克拉維斯另在文件中向法庭表示，他同時也要辭去聯邦檢察官一職。

知情人士透露，川普還撤銷了前美國哥倫比亞特區聯邦檢察官劉潔西（Jessie Liu，音譯）擔任財政部負責恐怖主義及金融犯罪事務的副部長人選提名。史東就是在劉潔西任職哥倫比亞特區聯邦檢察官期間被起訴。

一名不願具名的司法部高階官員說，川普發推文的時間點是個「令人不安的巧合」；這名官員還說，他不知道4名檢察官為什麼退出案子，但看起來像是抗議。美國地方法院法官傑克森（Amy Berman Jackson） 預定於20日對史東宣判。（譯者：曾依璇／核稿：嚴思祺）