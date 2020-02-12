2萬人塞爆紐約唐人街！超跑貼「中國加油」挨炮轟...網紅怒：假慈悲

▲遊行現場。（圖／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎疫情肆虐，全球華人紛紛站出來加油打氣，美國紐約的曼哈頓唐人街近日就舉行「愛心花車大遊行」，超過2萬多人參與，民眾紛紛喊出「中國加油」、「武漢加油」口號。不過，遊行隊伍中出現多台超跑，引發部分人質疑是「虛偽的加油」。

▲民眾拿起標語。（圖／美聯社）

據《中新社紐約》報導，第21屆紐約新春愛心花車大遊行9日在紐約曼哈頓唐人街舉行。本次遊行由美國繁榮華埠總會主辦，有2萬多人以及20多輛花車參加。遊行隊伍中不時出現「中國加油」「武漢加油」標語，而這也是沿途觀看遊行的華人呼喊最多的口號。

▲ 古妤汐錄影片開炮。（圖／翻攝自微信公眾號／古妤汐時評）

在遊行現場有多輛超跑，民眾在車身上貼上「中國加油」標語。不過此舉不過此舉卻引發外界質疑，網紅古妤汐就怒斥，「你們是白天不懂夜的黑，只能裝模作樣假慈悲。」她指出，開著頂級跑車在那邊喊「武漢加油」，你們這是做給誰看呢，是做給自己看呢，還是做給武漢人民看呢，如果是做給武漢人民看，你們這樣不能絲毫減輕他們的痛苦。

她接著表示，他們現在急缺的是醫療資源，是救援物資，是口罩是捐款，你們的一輛豪車就可以救幾十個人了，你們為什麼不幫幫他們，而是開著豪車，在那裡為苦難祝福呢，所以從本質上說，你們並不是真的愛國愛人民，你們只是為了炫耀自己而已。

但此次負責組織多輛跑車參加遊行的楊勇表示，他已經為中國抗擊疫情捐贈了物資，還希望通過這樣的方式給同胞以精神支援。