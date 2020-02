進海關行李藏了一包「小鳥屍體」　北京客被抓：這是貓糧

▲乘客行李中竟然搜出大量小鳥乾。(圖/翻攝自twitter/CBP Mid-Atlantic)

記者李振慧/綜合報導

美國海關及邊境保衛局(CBP)宣布,近來在華盛頓杜勒斯國際機場一名中國旅客的行李中,發現一包鳥類的屍體乾,雖然對方表示這是「貓糧」,由於可能造成高致命性禽流感的潛在威脅,目前已查封並銷毀物品。

美國海關官員10日表示,這名乘客上月27日從北京出發,預計前往馬里蘭州喬治王子郡(Prince George's County),然而抵達目的地時,被海關人員在行李中發現一包「小鳥屍體」,包裝袋上有貓狗的圖案,裡面則裝有大量死鳥,每隻身長約2.5至3.5英寸(約6.3至8.9公分)。

CBP營運總監杜斯特(Casey Durst)表示,「這些死禽被禁止進口到美國,因為未經加工的禽鳥會對本國家禽造成潛在重大疾病威脅,更令人擔憂的是,還有可能是禽流感潛在的傳遞媒介」。報導中還提到,海關人員曾在一天內,查獲高達4,695件違禁植物、肉品、動物副產品以及泥土,並攔截314種害蟲。

.@CBP agriculture specialists at Dulles airport continue to protect our nation's vital agricultural resources and our economy by intercepting potential animal threats, like those posed by these tiny dead birds from China packaged as "pet food." Read https://t.co/uJj5o5xfmN pic.twitter.com/xTldZ6G6jM