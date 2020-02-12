泰國、新加坡旅遊疫情警示升級　參團解約退費處理原則公布

▲出國注意！新加坡旅遊疫情建議等級至第二級警示（Alert）；泰國提升至第一級注意（Watch）。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情延燒，因應中央流行疫情指揮中心11日將新加坡旅遊疫情建議等級至第二級警示（Alert）；泰國提升至第一級注意（Watch）。交通部觀光局配合防疫，今（12）日公布旅客參團解約退費原則，也請旅行業者考量對旅客有利方式優先適用。

觀光局表示，考量中央流行疫情指揮中心疫情判準的專業及配合防疫措施，已與行政院消費者保護處、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會及旅行業品質保障協會，商定旅客參團解約退費原則如下：

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1.國際疫情及建議等級第一級注意（Watch），民眾應遵守當地的一般預防措施：如泰國，依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第13點（國外旅遊定型化契約第13條）規定辦理。

2.國際疫情及建議等級第二級警示（Alert），民眾至當地應採取加強防護措施：如新加坡，依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第15點（國外旅遊定型化契約第15條）規定辦理。

3.如後續有旅遊地因「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情，經中央流行疫情指揮中心提升旅遊疫情建議等級至第三級警告（Warning），民眾避免至當地所有非必要旅遊：依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點（國外旅遊定型化契約第14條）辦理。

▲針對相關參團解約原則，觀光局也請旅行業者考量對旅客有利方式為優先適用。（圖／記者李毓康攝）

觀光局表示，請旅行業者考量對旅客有利方式為優先適用，後續將持續配合相關防疫作為，並視中央流行疫情指揮中心發布之疫情訊息綜合評估，隨時公告相關防疫事宜。

有關「國際疫情及建議等級」及相關疫情資訊，請參閱衛生福利部疾病管制署官網，網站：https://www.cdc.gov.tw/。