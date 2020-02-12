展現神探級辦案效率　南警3小時內迅速偵破機車竊案

▲台南市警三分局海南派出所，接獲民眾機車失竊報案，不到3小時員警便在台南火車站前緝獲陳姓竊嫌，並將失竊車輛尋回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局海南派出所，2月11日上午受理民眾機車失竊案，不到3小時員警便在台南火車站前緝獲陳姓竊嫌，並將失竊車輛尋回，失主剛做完筆錄回到家中不久，便接獲警方尋獲愛車通知，不斷稱謝，並感佩警方辦案神速。

海南所於11日上午9時受理黃姓民眾報案，表示停於住家騎樓下機車不翼而飛，原本休假的所長詹得芳，獲悉轄內有車輛失竊，相當重視，停休調閱監視器掌握陳姓竊嫌行車軌跡，並研判竊嫌可能行經地點，率警員戴常敬等人在市區路口攔截，在案發小時內，在台南火車站前緝獲陳姓竊嫌。

據警方調查，39歲陳姓竊嫌，僅有腳踏車做為代步工具，利用中古機車鑰匙孔年久磨損的特點，隨機竊取機車，陳嫌犯案後騎乘機車在台南市多區閒晃，被警方鎖定一陣追捕，最後被警員戴常敬以機車攔截，在台南火車站前逮捕陳嫌，警方於訊後將陳嫌依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

第三分局呼籲，老機車因為長期使用，鑰匙孔容易磨損，孔徑也越來越大，所以有心人士只要一把鑰匙就可以輕鬆啟動引擎，建議機車如果要長時間停放，可以加上大鎖，降低失竊風險。另三分局員警將心比心，迅速為民眾尋回愛車，並獲肯定，殊值表揚。