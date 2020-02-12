機車考照參加駕訓班「考上補助1300元」　名額有限報名要快

▲為降低交通事故率，機車騎士到駕訓班接受機車駕駛訓練並完成考照後可領1300元訓練費補助 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為降低交通事故率，機車騎士到駕訓班接受機車駕駛訓練並完成考照後可領1300元訓練費補助，高雄區監理所（含屏東監理站）有800位名額，名額有限，報名要快。

依據屏東縣政府警察局交通隊統計，2019年1月至7月28日止，共發生傷亡交通事故9千153件，造成66人死亡、1萬2千477人受傷，與2018年同期，增加266件、死亡增加5人、受傷增加380人。

屏東監理站站長洪美芳表示，為降低肇事率，公路總局推廣考生至駕訓班接受完整性的普通重型機車駕駛訓練，訓練課程有6小時的學科（駕駛道德、交通法規及車輛構造修護常識）及10小時的場地駕駛訓練（含模擬駕駛）基本駕駛，經過完整的訓練，能夠充分學習機車騎乘技巧並培養正確的防禦駕駛觀念與駕駛道德，違規率可從10.08%降至2.99%，成效顯著，呼籲屏東地區有要報考機車駕照的考生，多多參加駕訓班開設的普通重型機車訓練班。

目前屏東縣潮州駕訓班、弘全駕訓班設有輕型及普通重型機車駕駛執照訓練班，相關補助事宜可詢問潮州駕訓班（08-7800111）、弘全駕訓班（08-8644108）了解，或參考公路總局機車駕訓補助專區(https://www.thb.gov.tw/catalog?node=b2072518-8abb-43d2-9fc7-0d2558622ceb )。

洪站長說明，即日起至11月30日止，至駕訓班接受機車駕駛訓練並完成考照後可領1300元訓練費補助，經許可停留或居留六個月以上外籍人士亦可參加補助，高雄區監理所（含屏東監理站）有800名額，名額有限，報名要快。

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