基隆騎士「1萬多鈔票噴飛」沒回頭　好心駕駛嘆追不到...撿回一半現金

記者郭世賢／基隆報導

基隆市11日下午八堵路TOYOTA汽車保養場附近，有一名騎機車男子突然灑下千元、百元新台幣現鈔，過程剛好被後方一輛汽車行車記錄器拍下，貼文至「基隆人大小事」臉書社團寫道，「哥哥啊！你的錢啊...我真的追不到你...」，有網友留言，「這種事情怎麼沒被我們遇到。」

▲ 基隆機車男鈔票狂噴滿天飛。（圖／翻攝自「基隆大小事」臉書社團，下同）

11日下午網友把行車記錄器影像貼文到「基隆人大小事」臉書社團，貼文寫道「哥哥啊！你的錢啊...我真的追不到你...」引發大批網友紛紛留言，「一直飛」、「大手筆喔」、「噴不少」、「撿錢撿起來」、「這種事情怎麼沒被我們遇到」、「這種事，應該通知我的」。

據了解，原來是一名吳姓男子騎機車行經八堵路，往基隆市區方向時，身上1萬多元現金未放好，被風吹走沿路飛，千元、百元鈔都有，機車騎士毫無感覺；過程剛好被後方一輛汽車以行車記錄器拍下，汽車駕駛想追上去告知，但追不到。事後陸續有2人撿到錢後，送交附近派出所，失主已領回部分的現金。

約過半小時後，有1名熱心民眾在八堵路撿到數千元現金，送交至基警第一分局延平派出所。延平所表示，透過通報系統，暸解是吳男摩托車飛出，隨即通知吳男前往認領。後來又有另1名熱心民眾也撿到部分現金，送到其他派出所，目前已有近一半現金紙鈔被2名熱心民眾撿到，吳姓男子回頭撿也撿不到，不知道紙鈔飛到哪裡去，或被誰撿走。

基隆市警察局第三分局12日說明，吳姓男子11日中午到八堵分駐所報案，慌張地表示，他騎車行經八堵路TOYOTA汽車前時，飛走1萬餘元現金，他想詢問有沒有人撿到錢送來？經員警留下吳男之聯繫電話，便有延平派出所來電表示有民眾撿到錢，拾金不昧送到派出所，通知吳男領回。

警方呼籲表示，所餘尚有一半的現金飛走無蹤影，將透過監視器調閱查察，警方提醒民眾如有撿到盡速送交警方，避免被查出吃上侵占遺失物罪嫌。

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